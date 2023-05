El precandidato a intendente también estuvo presente en la inauguración de la 42° Fiesta Nacional de la Ganadería.

Vázquez se mostró preocupado «por la falta de agua porque si no nos hacen el trasvase, no tecnificamos el riego y no lo eficientizamos, no vamos ver frutos del trabajo de este año». Según las estadísticas a las que se refirió, hay 700 mil hectáreas irrigadas que tiene pocas plantaciones de hortalizas y es preocupante. «Si ‘La Pampa’ sigue exigiendo agua, Alvear se no va a tener agua para tomar y mucho menos para regar».

«Creo que esta fiesta también tiene que poner como eje principal el ‘SI AL AGUA, SI AL TRAVASE’. La provincia debe tomar esta decisión, hacer eficiente el riego en cantidad y calidad como lo hemos hecho a lo largo de nuestra historia», sentenció el precandidato a intendente.

«Mendoza es vista como un ejemplo de lucha contra la minería contaminante es por eso que tenemos que concientizar a las personas para que digan SÍ al trasvase. Yo me comprometo a discutir esta situación porque sin agua General Alvear va a desaparecer», aseguró

Por último destacó el trabajo Cámara de Comercio por las luchas que han tenido para lograr mostrar a Alvear al resto de la provincia.