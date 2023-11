La Cooperativa Cecsagal brinda atención en los distritos y parajes del departamento con el objetivo de que los ciudadanos puedan acceder al Subsidio Nacional.

Claudio Herrada, Gerente de la Cooperativa Eléctrica, señaló que “en Alvear habían muchas personas que quedaban fuera del Subsidio y consideramos que no se debía a los ingresos”, cabe destacar que para quedar fuera del Subsidio se debe tener un ingreso de, al menos, $1.117.000. “Detectamos que casi cuatro mil familias estaban en dentro del Nivel 1, es por eso que decidimos iniciar los operativos para que puedan modificarse esos niveles y acceder al Subsidio”.

Así mismo, Herrada explicó que “el Subsidio Nacional no impacta en lo económico de forma directa pero sí de forma indirecta. En primer lugar genera más morosidad cuando el usuario no puede lugar y, por el otro, se evita que el mismo pague de más cuando obtenga el beneficio”. Si bien la campaña se inició con el objetivo de que quienes se encuentren en Nivel 1 ($996.404,34), puedan ingresar a los otros niveles; aún hay quienes por diversas razones no realizan el tramite.

CECSAGAL OBRAS

Por otro lado, el Gerente de Cecsagal se refirió a las obras realizadas durante el ciclo 2023. “En agosto ya habíamos superado el monto establecido para las obras, incluso haciendo la actualización monetaria por inflación. Hemos tenido algunos inconvenientes en cuanto a los materiales, pero en rasgos generales hemos tenido un buen año”.

Uno de los mayores desafíos es la compra de materiales que, si bien algunos son ensamblados en Argentina, sus componentes son fabricados en el exterior. “Esto es algo que le ha afectado a muchas empresas de distintos rubros, pero en un servicio básico como lo es la energía eléctrica no se puede esperar”, señaló Herrada y agregó “afortunadamente teníamos un stock que pudimos lograr con el paso de los años, por eso podemos realizar un balance bastante positivo”.