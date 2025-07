En diálogo con FM VIÑAS, el empresario local y referente político de Luis Petri en el departamento, Carlos Ponce, se refirió a la unificación de las elecciones provinciales y nacionales para el próximo 26 de octubre, y analizó el presente y futuro del espacio “Mendocinos por el Futuro”, al que representa en el sur mendocino.

Ponce celebró lo que considera una “decisión acertada” del gobernador y del intendente Alejandro Molero, al avanzar en un posible acuerdo que permitiría simplificar el proceso electoral: “Es una forma de facilitarle la vida a los votantes y evitar lo que fue el extenso cronograma de 2023. También se optimizan recursos, algo que es parte del espíritu de nuestro espacio”.

En cuanto al posicionamiento del sector que integra, resaltó que el petrismo viene trabajando “hace tres años” para consolidarse a nivel municipal, provincial y nacional, y que su liderazgo está representado por Luis Petri, actual ministro de Defensa.

Al ser consultado sobre una posible candidatura en las próximas elecciones, Ponce expresó: “Me he preparado y tengo el anhelo. Si Luis (Petri) me lo pide, voy a estar donde me necesite. Nuestro objetivo es impulsar un cambio en la forma de hacer política, con políticas públicas reales y duraderas”.

Sobre los acercamientos con otros sectores políticos, incluyendo a dirigentes de los que antes se había distanciado, fue claro: “Nosotros no renegamos de nadie que quiera sumar, lo importante es que compartan nuestras premisas. Ya somos más de 600 personas trabajando en 15 comisiones dentro de la fundación”.

“La ideología está en crisis, hoy manda la realidad”

Carlos Ponce también reflexionó sobre el rol del radicalismo dentro de un panorama político que consideró desgastado ideológicamente: “La realidad de la gente ha tapado los principios ideológicos. Hoy lo más importante es dar respuestas, más que definirse dentro de una línea dura. Hay que construir desde la realidad”.

Consultado por su relación con el oficialismo radical y el intendente Molero, respondió: “Hay diálogo sincero y apertura. La gestión de Molero tiene una buena aceptación en los vecinos, está buscando su propio ADN en un contexto provincial y nacional muy complejo. Ha tenido aciertos, aunque también algunas decisiones polémicas de su equipo que podrían haberse evitado”.

A su fin, Ponce se refirió a la Ley 7722, la misma que protege el agua en Mendoza. En ese sentido fue contundente: “Se puede hacer minería con la Ley 7722. Ese debate ya está superado. En Alvear tenemos claro: dentro de la 7722 todo, fuera nada. No creo que hoy esté en agenda modificarla”.