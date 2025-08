A través de un posteo en su perfil de Facebook, el docente y referente ambiental Carlos Pía cuestionó duramente la promoción de la minería como salida económica para Mendoza, en especial a raíz de afirmaciones recientes donde se señaló que “el futuro es la minería”, minimizando el rol histórico del agro.

En su mensaje, Pía advirtió que el caso de San Juan —con más de 20 años de megaminería metalífera— demuestra que esta actividad no garantiza desarrollo económico sostenido. “Incluso ahora hay muchas quejas del empresariado porque la mayoría de los proveedores y empleados del proyecto Vicuña son chilenos”, señaló, haciendo referencia al impacto limitado que tiene la minería sobre las economías regionales.

El post estuvo acompañado por una imagen comparativa del PIB (Producto Iterno Bruto) per cápita entre Mendoza y San Juan (2005-2023), donde se observa una caída constante en San Juan en los últimos años, a diferencia de Mendoza, que mantiene niveles superiores sin haber adoptado la megaminería.

Pía también criticó los argumentos que aseguran que el agro ya alcanzó su techo: “El problema del agro está en la economía. Hoy se regala la papa en el Valle de Uco y los productores no cubren costos. Ya lo vimos con el damasco, el membrillo, la uva. Si el agro recibiera los mismos beneficios que la minería, la situación sería muy distinta”.

Asimismo, expresó su convicción de que el futuro de Mendoza debe basarse en una economía diversificada, con eje en el agro, el turismo y las energías renovables, en lugar de avanzar hacia modelos extractivistas con alto impacto ambiental y poco derrame social.

Respecto al proyecto minero en Uspallata, Pía fue categórico: “Los datos citados distan muchísimo de lo que expresa la misma empresa en su Informe de Impacto Ambiental. La audiencia pública está lejos de serlo, parece más una pantomima. Lo dijo incluso el exgobernador Arturo Lafalla”.

Finalmente, hizo un llamado a recuperar la voz de quienes alguna vez defendieron la Ley 7722, norma emblemática que protege los recursos hídricos mendocinos y que impide el uso de sustancias tóxicas en minería. “Espero que el mutismo de quienes antes hablaban se termine. Es momento de informarse con datos reales, como los que brindan el Departamento General de Irrigación o la UNCUYO, no con titulares de diarios que responden a otros intereses”.

Pía cerró su mensaje recordando una experiencia personal: “Recorrer Jáchal me dio más fuerzas. Si alguna vez dudé de mi accionar, eso me lo confirmó. Tener agua es desarrollo. El verdadero progreso no contamina”.

El posteo generó repercusión entre sectores ambientalistas y productores del sur provincial, en un contexto en el que la discusión por el modelo productivo de Mendoza vuelve al centro del debate.