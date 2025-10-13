En diálogo con FM VIÑAS, los candidatos de la Lista 506 Frente Libertario Demócrata —Cecilia Quiroga, candidata a primera concejal; Martín Marcianesi, candidato a primer diputado provincial; y Mercedes Llano, diputada nacional— compartieron sus sensaciones tras el debate de concejales realizado el pasado jueves y expusieron sus principales propuestas políticas.

Cecilia Quiroga, quien participó por primera vez en un debate público, expresó su satisfacción por el clima de respeto y pluralidad que caracterizó el encuentro. “Fue un momento muy democrático, muy respetuoso y sirvió bastante para que los alvearenses conozcan nuestras propuestas. No es fácil enfrentarse a las cámaras, pero de a poco uno se va acostumbrando”, señaló.

Por su parte, Mercedes Llano destacó la coherencia del espacio libertario y su compromiso con las ideas liberales que impulsaron el ascenso de Javier Milei en 2023. “Nuestro candidato a diputado nacional, Gabriel Sotile, es un joven liberal y conservador que va a dar batalla por las ideas de la libertad. Defendemos un modelo liberal que viene a poner fin a un sistema populista, progresista y estatista que solo nos dejó corrupción y empobrecimiento”, afirmó.

A su turno, Martín Marcianesi, oriundo de San Rafael, enfatizó su intención de representar a todo el sur mendocino en la Legislatura provincial. “Soy padre de familia, tengo cinco hijos, y me motiva mejorar la política para que esté realmente al servicio de la gente. Quiero defender a la familia, a los trabajadores y a la producción, sectores que han sido olvidados por los gobiernos locales”, expresó.

Marcianesi también subrayó la necesidad de recuperar la producción y reactivar las fincas del sur provincial. “Entre San Rafael y Alvear tenemos entre el 65 y el 70% de tierras abandonadas. Eso es falta de políticas productivas. Las fincas no pueden seguir convirtiéndose en un negocio inmobiliario para unos pocos”, advirtió.

Finalmente, los candidatos coincidieron en la importancia de llevar las ideas del cambio al plano provincial. “El legislador tiene que representar a la gente, no a un partido o a un gobernador. La Legislatura no puede ser una escribanía del poder de turno”, concluyó Marcianesi.

Con un mensaje centrado en la coherencia, la defensa de la libertad y la lucha contra la corrupción, los referentes del Frente Libertario Demócrata se mostraron confiados de cara a las próximas elecciones y aseguraron que seguirán trabajando para fortalecer la representación liberal en Mendoza.