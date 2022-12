La Cámara de Diputados envió nuevamente a revisión al Senado el proyecto por el cual se busca terminar con el robo de transformadores y cables que afectan la prestación de servicios y el desarrollo de distintas actividades.



La iniciativa de la senadora Mercedes Rus (UCR) propone instaurar un Régimen Preventivo y de Control de Actividades con metales no ferrosos.

‘Este martes se estaría aprobando la ley de forma definitiva. El proyecto tenía media sanción. Es una norma prescriptiva que tiene que ver con el mercado ilegal del cobre. Este delito no solo afecta a Mendoza, sino que también al resto de las provincias de nuestro país.

Ante el contexto económico que se vive, van apareciendo nuevas modalidades delictivas. El kilo de cobre tiene un precio superior a los 1300 pesos, cada transformador puede contener hasta 100 kilos de ese metal. Muchos robos se realizan en zonas rurales, por lo que gran cantidad de productores se ven afectados, ya que se quedan sin servicio eléctrico y riego tecnificado’, explicó la senadora Mercedes Rus.

‘La ley es prescriptiva, pero ordenatoria respecto al mercado. Entonces, lo que hace es prevenir, es decir, ordena lo que es el mercado de la compra y venta de cobre. Se establecerá un registro y una serie de certificaciones que tienen que ver con la trazabilidad del origen lícito del mismo. Quienes se dedican a esta actividad, se deberán registrar ante el Ministerio de Seguridad, ya que este organismo va a sistematizar el proceso de una manera sencilla. Por otro lado, a quienes no cumplan con la norma, se les aplicarán severas sanciones’, manifestó la senadora.

Después, estableció como una especie de mapa del delito de la provincia de Mendoza. ‘Según los últimos relevamientos, que datan de mitad de año, Lavalle, Maipú y Tunuyán fueron los departamentos donde más robos de transformadores se registraron. De todas formas, el pico más alto tuvo lugar en el mes de octubre del 2021. Asimismo, a principios de diciembre hubo un allanamiento en el departamento de Las Heras, donde se incautaron 77 kilos de cobre que pertenecían a Edemsa, 78 kilos que eran de Telefónica y 49 kilos de propiedad de YPF’, especificó Mercedes Rus.

‘Esta clase de delito afecta a distintos proveedores y servicios. Sin ir más lejos, el año pasado debido a un robo de transformadores, se vio en problemas el Hospital Lencinas poniendo en riesgo de forma potencial el servicio de ese centro de salud. Lo mismo sucedió con el Hospital Notti’, puntualizó.

Por otra parte, señaló de qué manera afecta esta problemática en el sur mendocino. ‘Esta región de la provincia no está dentro de los picos de las estadísticas de robos, según el registro que maneja el Ministerio de Seguridad y Edemsa. El sur provincial no aparece entre los sitios más castigados por este delito. No obstante, se debe tener más cuidado en las zonas más alejadas de los cascos urbanos, tal como es el caso de San Rafael. Realizar esta clase de ilícitos lleva su tiempo, hay que hacer desconexiones eléctricas para poder abordar al transformador y sacar el rollo de cobre’, aseveró.

Para finalizar, se refirió a la instancia en la cual se encuentra el mencionado proyecto. ‘Este martes puede recibir sanción definitiva en la última sesión de este año. Después, el Ejecutivo es quien se encarga de reglamentar algunas cuestiones básicas. El Ministerio de Seguridad podrá contar con muchas más herramientas y podrá hacer un abordaje más integral de todo este tema, ya que antes no existía una normativa’, finalizó.