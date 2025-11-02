El banco aclara que el beneficio es para clientes seleccionados que cobren sus haberes en BNA y que se trata de consumo personal. Si la compra se realiza con otro medio o a nombre de otra persona, no corresponde devolución.

La compra debe ser presencial. En la línea de cajas, abrís BNA+, elegís pagar con MODO y escaneás el QR del comercio. El pago tiene que hacerse con tarjetas del Banco Nación: crédito Visa o Mastercard, o débito Mastercard. Si usás otra billetera, una tarjeta de otro banco o saldo en cuenta, la operación queda fuera. Tampoco sirve pagar online: este beneficio es sólo cara a cara. La devolución no aparece en el acto.

El banco puede demorar hasta 30 días hábiles en acreditar el monto en la cuenta asociada. Guardar el ticket y el comprobante digital ayuda ante cualquier consulta. Si la compra se anula, la devolución relacionada puede revertirse.

El esquema de topes ordena el ahorro. Hay un límite semanal de $5.000 por persona, con la semana contada de lunes a domingo. Además, existe un techo mensual de $20.000, calculado por mes calendario. Con esa regla, si usás el beneficio dos meses seguidos, el acumulado potencial llega a $40.000. La clave no es gastar más, sino planificar mejor. Armar una lista semanal y repartir los productos esenciales evita “quemar” el tope en un solo ticket. Revisar en la app los movimientos permite seguir la acreditación y detectar a tiempo cualquier diferencia.

Dónde se aplica y qué conviene verificar

Participan grandes supermercados del país. Entre ellos, Carrefour, Chango Más, Jumbo, Vea y Disco. También se suman Coto, La Anónima, Josimar y Dia. No entran franquicias ni locales que no estén adheridos al programa. Antes de pagar, vale confirmar en atención al cliente que la sucursal opera con QR de MODO y admite el beneficio. En la caja, chequeá dos cosas: que escaneás un QR de MODO y que el comprobante muestre BNA+ como medio utilizado. Si el local tiene descuentos propios, precios cuidados o días especiales, se pueden acumular siempre que el pago final cumpla con las condiciones del banco.

Orden y constancia hacen la diferencia. Dividí tu compra grande en tickets semanales para aprovechar el tope de $5.000 por semana. Priorizá alimentos, limpieza e higiene. Si te acercás al límite mensual, pensá qué productos pueden esperar al mes siguiente para no “perder” devolución. Guardá tickets y capturas de las operaciones hasta ver el crédito en la cuenta. Si pasan más de 30 días hábiles sin novedades, contactá al Banco Nación con el número de operación, fecha y comercio. Recordá: sólo cuenta el pago presencial con BNA+ y QR de MODO, usando tarjetas emitidas por el BNA. Con estas pautas, el ahorro deja de ser promesa y se convierte en un respiro real para el bolsillo.

En resumen, es un beneficio simple, concreto y pensado para aliviar el gasto del changuito. Funciona entre semana, se activa con el celular en caja y premia la organización. Tres reglas bastan: cobrar por el Banco Nación, pagar con BNA+ escaneando el QR correcto y respetar los topes semanales y mensuales. Lo demás es planificar. Con una lista ordenada y constancia, la devolución llega y acompaña mejor el cierre del año.