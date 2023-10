Héctor “Buddy” Roitman, especialista en seguridad vial, señaló que en la provincia no se cumple con la reglamentación: «Detrás de todo esto hay accidentes y mueren personas».

A la hora de manejar, son muchos los factores a tener en cuenta, entre ellos algunos que exceden al conductor, como los badenes y lomos de burro.

Estos elementos son reductores de velocidad y la intención es que colaboren en el objetivo de un tránsito más ordenado y seguro. Sin embargo, no siempre cumplen con esta función, ya que no cuentan con una buena señalización o no cumplen con los requisitos que exige la Ley de Tránsito.

Héctor “Buddy” Roitman, especialista en seguridad vial, analizó esta situación: “Se llaman reguladores de velocidad o reductores de velocidad y la idea es que la gente esté prevenida de ellos. La señalización debe ser abundante, buena y clara. Se trata de que si no conozco el camino por el que voy andando, necesito que haya carteles que estén avisando lo que me voy a encontrar más adelante”.

Roitman criticó: “No puede ser que le pongan una pintura cualquiera, tiene que tener alta resistencia. Si no se ven, te los comés”.

Y agregó: “Hay una reglamentación: hay un decreto que reglamentó la Ley de Tránsito en la provincia y está específicamente dedicado a determinar las características que tienen que tener todos los elementos que se ponen para reducir la velocidad en la calzada”.

“Todo está legislado. La altura de estas mesetas, que deben de ser de un material distinto al pavimento, es de 10 cm. Cerca de la rotonda de Palmares han construido una que mide más de 16 cm. esto implica un cambio muy importante en el ángulo con que el vehículo ataca eso”, detalló y remarcó: “Detrás de todo esto hay accidentes y mueren personas”.

