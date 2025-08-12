Ante la proximidad de un “día no laborable” y también un “feriado nacional” desde la específica de Comercio de la Cámara de Alvear se realizó una consulta entre los comerciantes para conocer cómo será la atención al público.

El domingo 17 de agosto es “feriado nacional” por el Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín. Si bien el asueto es trasladable según lo dicta la ley 27.399, que regula el establecimiento de feriados nacionales y fines de semana largos, en esta ocasión no se mueve al caer en un fin de semana.

En tanto, el viernes 15 de agosto, el Poder Ejecutivo Nacional estableció que es un “día no laborable” con fines turísticos.

En este caso, queda a discreción de cada empleador: trabajar normalmente (y la remuneración para los empleados será la de un día normal), dar asueto a los trabajadores o directamente cerrar sus puertas.

Ante esta situación, el 95% de los comerciantes consultados desde la Cámara de Alvear indicaron que el viernes 15 de agosto atenderán al público normalmente y en los horarios habituales, mientras que el 5% restante informó que abrirá solamente mediodía.

Aclaración

Ante versiones erróneas que circulan, desde la Cámara de Comercio de General Alvear se aclara que el lunes 18 de agosto no fue declarado “feriado” por lo que se trabaja con absoluta normalidad.