En el marco del Mes de la Niñez, en la tarde del miércoles se realizó una nueva jornada de ajedrez juvenil en la Dirección de Educación.
Principales Posiciones
- 1º León Pimentel (Esc. Carlos María de Alvear) 5,5 Pts
- 2º Jonatan Mattus (Esc. Carlos María de Alvear) 5 Pts
- 3º Pablo Cornejo (Esc. Capital Federal) 4,5 Pts
- 4º León Don Picco (Esc. Constancio C. Vigil) 4,5 Pts
- 5º Ulises González (Esc. Municipal) 4 Pts
- 6º Gabriel Rivas (Esc. Miguel de Azcuénaga) 4 Pts
La organización, además de premiar a los 3 integrantes del Podio, distinguió a los mejores de cada categoría:
Categoría Damas:
- 1º Mía Rojas (Esc. Entre Ríos)
Categoría Sub 8:
- 1º Faustino Barrera (Esc. Carlos María de Alvear)
- 2º Julián Jeréz (Esc. Carlos María de Alvear)
- 3º Bautista Caligiuri (Colegio Santo Tomás)
Categoría Sub 10:
- 1º Román Alfano (Mater Christi)
- 2º Nicolás Blanco (Colegio San Martín)
- 3º Rafael Núñez (Colegio Santo Tomás)
Categoría Sub 12:
- 1º León Don Picco (Esc. Constancio C. Vigil)
- 2º Gabriel Rivas (Esc. Miguel de Azcuénaga)
- 3º Franco Cerda (Esc. Miguel de Azcuénaga)
Categoría Sub 14:
- 1º Ulises González (Esc. Municipal)
- 2º Ignacio González (Mater Christi)
- 3º Gael Arrieta (Esc. Carlos María de Alvear)