Andrián Rossi quien conforma la especifica de turismo del departamento habló en los microfonos de FM VIÑAS sobre como se prepara General Alvear para un nuevo fin de semana largo.

Esta claro que la situación del país no es buena comenzó diciendo Adrián Rossi: ‘siempre estamos preparados para recibir al turista, sabemos que la situacion no es buena a nivel Nacional, siempre con las buenas propuestas desde el sector hotelero y gastronomico, no sera un fin con 100% en el total de reservaciones pero rondaremos cerca de la mitad’

En cuanto a los precios que maneja el departamento agrego: ‘yo creo que los precios nuestros son competitivos con los demás departamentos, hoy en dia se mide todo a la hora de tomar deciciones por el departamento, la competividad la tenemos con respecto a los departamentos cercanos, después la decision esta en cada turista de venir a visitar al departamento’

‘Aprovechamos las rutas nacionales que nos unen, siempre potenciando estas entradas que son tan importantes para nosotros.’