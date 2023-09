Myrna Osorio brindó detalles de la nueva medida anunciada por el Ministro de Economía, Sergio Massa.

La Jefa de la Oficina local de ANSES señaló que «la medida va direccionada al sector al que aún el Estado no había contenido después de los altos índices inflacionarios». Se trata de una asistencia económica de $94.000, en dos cuotas de $47.000, para trabajadores informales (no registrados) y que no reciben ningún tipo de asistencia o beneficio

La inscripción comenzó este miércoles 27 de septiembre, desde las 14:00 horas, en forma virtual. Para poder inscribirse es necesario contar con una Clave de Seguridad Social y una Cuenta Bancaria.

Sobre la Clave de Seguridad Social dijo: «Muchas personas se acercan a la oficina para recibir ayuda ya que han encontrado algún tipo de complicación, pero es un trámite que se puede hacer totalmente de manera virtual».

Es importante recordar que «no hay un tiempo límite para la inscripción, se podrá realizar todos los días desde las 14:00 y hasta las 22:00 horas».

Por último, Myrna Osorio remarcó que en el país «ya hay más 250.000 solicitudes ya aprobadas para acceder a los créditos de ANSES y más de 36.000 personas que han recibido el dinero. En General Alvear son más de 150 las personas que, por el momento, han logrado acceder a los créditos».