Con las PASO a solo días y las emociones a flor de piel, Andrea Pérez Bernal cerró su campaña electoral.

Con una negatividad y desanimo por parte de la gente para volver a las urnas este 11 de junio, la precandidata a la intendencia expresó, “estoy muy contenta con lo que estamos haciendo, pero también apenada por escuchar a la gente decir que no quiere votar, o que directamente no lo hará. Por supuesto que intentamos revertir esa situación porque una forma de demostrar el enojo de la comunidad es en las urnas”.

“Somos una opción para ese enojo, pero siempre la gente termina decepcionada porque confía en que vendrá un cambio y no sucede”, reflexión Pérez Bernal y agregó “estoy comprometida a trabajar con principios y valores porque a partir de ellos nada puede fallar”. Sin intenciones de criticar a ningún funcionario político cuestionó, “prometen y no cumplen, se enriquecen y la gente es cada vez más pobre ¿a quién no le enojaría esa situación?”.

Además, la precandidata se refirió a los muchos puestos en el empleo público, el mal gasto de presupuestos y casos de corrupción entre empresas. “Cuando hablo de que vamos a trabajar con honestidad y coraje me refiero a que no se va a negociar con ninguna empresa ni ningún político, porque mi trabajo es permitir y fomentar que el departamento crezca con trabajo genuino”.

OBRAS PARA ALVEAR

“No puedo prometer grandes obras que me ilusionen, como lo es un nuevo hospital. Pero si veo que hay obras básicas que necesitamos en Alvear y no se han hecho, hablo del agua potable que falta a pocos kilómetros del centro o las redes de cloacas que no están instaladas en las viviendas” remarcó Andrea Pérez Bernal y subrayó “no se puede prometer obras, empezarlas y dejarlas a medias”.

EL DESCONTENTO DE LOS CIUDADANOS

“Hoy a la gente le siguen entregando cosas para comprar votos o para que no cuestionen acciones y eso es un gran error. Es injusto que se haga ese tipo de política porque la gente piensa y razona, no la podemos denigrar de esa manera”, señaló la precandidata por la Lista 504 A y animó a los ciudadanos a reflexionar, “esta es la oportunidad de reconocer que el que hace eso no se merece el voto porque están comprando nuestra dignidad”.

Por último invitó a los alvearenses a ser partícipes de las Elecciones PASO de este 11 de junio; “es necesario que votemos y más si nos sentimos enojados. Siempre hay una opción diferente a quienes nos hacen enojar y nosotros somos esa opción. Nuestra propuesta es trabajar al servicio de los alvearenses con honestidad, capacidad y coraje”.