En el marco del Octubre Rosa, mes internacional de concientización y prevención del cáncer de mama, el Área de la Mujer del Municipio de General Alvear organiza una serie de actividades que tendrán su punto central este domingo 19 de octubre, Día Internacional de la Prevención del Cáncer de Mama.

En diálogo con FM VIÑAS, Gabriela Arzelan, referente del Área de la Mujer, explicó que la jornada se desarrollará desde las 18:30 hasta las 21:30 horas en la segunda cuadra del boulevard Alvear, donde se concentrarán stands informativos, controles de salud y diversas actividades recreativas y culturales

“Durante todo el mes se realizan acciones de prevención, pero este domingo se concentrará la actividad principal. Habrá un stand de salud con participación del Hospital Enfermeros Argentinos, OSEP y el Área Departamental de Salud. Allí se tomarán la presión arterial y la glucemia, y se entregarán turnos para mamografías, gracias a un gran esfuerzo del hospital para ampliar la disponibilidad durante octubre y noviembre”, detalló Arzelan.

La funcionaria agregó que la jornada también incluirá shows en vivo, clases de gimnasia, juegos lúdicos y una exhibición de ajedrez, con mesas especialmente preparadas para que los vecinos puedan participar. Además, se realizará la tradicional Caminata Rosa, cuya organización estuvo a cargo de Silvia Vega.

“Nos vamos a concentrar frente a OSEP a las 18:30, caminaremos hasta el monumento, luego hasta la intersección de Intendente Morales y Libertador Sur, y regresaremos al punto de partida para formar el lazo rosa con todas las participantes”, explicó Vega. “Desde allí iremos al Paseo de los Artesanos, donde se desarrollarán las demás actividades.”

Tanto Arzelan como Vega destacaron que el objetivo es concientizar sobre la detección temprana del cáncer de mama, recordando que los métodos más eficaces son la mamografía, el examen clínico y el autoexamen.

“La detección precoz salva vidas. Enseñaremos a las mujeres cómo realizar el autoexamen y reforzaremos la importancia de los controles ginecológicos. Sabemos que muchas veces el miedo o la vergüenza frenan a algunas mujeres, pero esto ya cambió: cuidar nuestra salud es una forma de querernos y de cuidar a nuestras familias”, remarcó Arzelan.

Durante la jornada también se realizará una donación especial al Servicio de Oncología del Hospital Enfermeros Argentinos.

“Una vecina alvearense que actualmente vive en La Pampa entregará almohadones diseñados para pacientes con cáncer de mama, que ayudan a aliviar molestias durante los tratamientos de quimioterapia. Es un gesto muy valioso que se suma a esta causa de acompañamiento y solidaridad”, señaló Vega.

Finalmente, ambas invitaron a toda la comunidad a participar: “Será una tarde de encuentro familiar, reflexión y celebración de la vida. Coincide además con el Día de la Madre, una fecha muy significativa para acompañar y cuidar a todas las mujeres”, concluyeron.