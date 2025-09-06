Con una gran convocatoria, el domingo se realizó en General Alvear la 28° edición de la Fiesta de los Abuelos, organizada por la Comunidad Santa Teresa Jornet junto al Municipio, en el salón del Predio Ferial, con la participación de más de 500 adultos mayores.

La jornada contó con la presencia del intendente Alejandro Molero; la presidenta del Honorable Concejo Deliberante, Alejandra Torti; la Virreina Nacional de la Vendimia; Sofía Perfumo y la Reina Departamental del Adulto Mayor; Nélida Arancibia.

Desde la Comunidad Santa Teresa Jornet, la Madre Dolor Sereno, expresó: “es la 28° vez que hacemos esta fiesta. Comenzó siendo muy pequeña, con 50 o 60 personas, y hoy participan más de 500 abuelos de más de 15 instituciones. Agradecemos el apoyo del municipio, que nos ayuda a hacer posible este encuentro tan especial”.

El intendente Alejandro Molero destacó la importancia del evento: “hoy es un día especial, prácticamente 500 abuelos de toda la región festejan con nosotros. Son una pieza fundamental en nuestra sociedad y desde el municipio los cuidamos, abrazamos y generamos acciones para que se sientan plenos, felices y queridos”.

Por su parte, la Reina Departamental del Adulto Mayor, Nélida Arancibia, expresó: “estoy muy contenta de compartir con ellos este día tan especial. Los abuelos necesitan sentirse presentes, recibir cariño y el amor de sus familias. Hoy se los ve felices y eso es lo más importante”.

La Fiesta de los Abuelos incluyó un almuerzo, actividades recreativas y shows artísticos, en un clima de celebración y encuentro.

Con esta tradicional celebración, General Alvear reafirma su compromiso con el reconocimiento, el cuidado y el afecto hacia los adultos mayores.