En diálogo con FM VIÑAS durante su visita a General Alvear, el referente provincial de Libres del Sur, Alejandro Verón, analizó la situación política y social del país y la provincia, y habló sobre el crecimiento del espacio político que representa, al que definió como «la voz de los más postergados».

Verón llegó al departamento durante el fin de semana largo, y combinó descanso con una agenda de reuniones políticas, recorridas por merenderos y encuentros con dirigentes locales. “Alvear es un lugar que quiero mucho, que conozco mucho. Estamos viendo cómo viene la construcción de Libres del Sur en el departamento, en un escenario nacional y provincial muy dinámico, pero también muy incierto”, dijo.

Consultado por la indefinición del calendario electoral y posibles alianzas, Verón aseguró que lo que incomoda no es “el barro de la política”, sino la falta de reglas claras: “No se sabe aún si las elecciones serán unificadas o desdobladas, y eso hace difícil planificar. Todo es más previsible cuando hay reglas claras”.

Respecto a la situación económica y social, Verón fue contundente: “Hay una estabilidad en los números de la inflación, pero que se paga con recortes, ajuste, caída del consumo y más pobreza”. Y advirtió que el fenómeno de los “trabajadores pobres” se ha profundizado: “Ahora vemos gente que tiene uno o dos trabajos, o un empleo más changas, y aún así no llega a fin de mes. Se recortan gastos básicos, como comprarle un par de zapatillas al hijo. No hablamos de lujos”.

El dirigente remarcó el impacto que tiene el ajuste del Gobierno nacional sobre los sectores más vulnerables: “Se ha achicado el presupuesto en salud, educación, obra pública. Eso significa casas que no se construyen, rutas abandonadas, gente que cae del sistema de salud privada al público. La calidad de vida ha bajado notablemente”.

Además, criticó el discurso del presidente Javier Milei sobre la destrucción del Estado: “Esa destrucción tiene costos. Hay enfermos oncológicos que no están recibiendo medicamentos, hay jubilados que no llegan a fin de mes y el presidente amenaza con vetar un posible aumento. No es gratis esta estabilidad”.

Desde lo político, Verón confirmó que Libres del Sur no acompañará una eventual alianza entre Cambia Mendoza y La Libertad Avanza: “Nuestro límite es Milei. Lo hemos dicho públicamente. Creemos en un proyecto político para Mendoza que no dependa del color del Gobierno nacional. Si Cambia Mendoza se tiñe de violeta, pierde el sentido con el que nació”.

Por último, destacó el trabajo conjunto con el intendente de Alvear, Alejandro Molero, y reafirmó su mirada positiva sobre el departamento: “Alvear tiene muchísimo potencial, pero necesita inversiones y acompañamiento tanto del gobierno provincial como del nacional. Siempre es un gusto estar acá, en un lugar tan grande, tan lindo y tan diverso”.

La visita de Verón a General Alvear reafirma la presencia territorial de Libres del Sur en el sur mendocino y deja en claro que el espacio buscará consolidarse como una opción firme en las elecciones legislativas del año próximo.