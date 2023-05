Alejandro Molero, precandidato a Intendente por la Lista 501 A, agradeció a los bowenses por estar presentes y darles el espacio.

En lo que fue una noche especial para los precandidatos, Molero destacó que ninguna de las personas que conforman la lista ha participado de forma activa en política y han decido sumarse por vocación.

El primero en tomar la palabra fue el Dr. Marcos Domenech, precandidato a concejal en cuarto termino. «Cuando ‘Jany’ me propuso unirme me pareció el momento de trabajar, uno va trabajando desde lo privado y considera que puede hacer más. Día a día escucho que Boen está olvidado en Alvear y por eso mi gratitud por permitirme ser un representante del distrito».

Carlos Salazar, medico cirujano que figura como precandidato a concejal en primer termino, agradeció la presencia de todos los vecinos de bowen y se sumó a lo expresado por Domenech; «los médicos tuvimos un rol importante en la pandemia y quizás por eso hay tanta presencia en las listas, durante mucho tiempo nos hemos avocado a la medicina, vemos que las personas no la están pasando bien y tenemos la esperanza de que mejora la situación pero no sucede. Para mí los cuatro pilares más importantes son el trabajo, la educación, la salud y seguridad; hoy están vulnerados y por eso he decidido involucrarme en la política para tratar de mejor el ambiente en donde todos vivimos».

Gisella Bello, una de las principales propulsoras de la Ley Oncopediatrica en Mendoza y precandidata a concejal en segundo termino explicó que su decisión de participar en la política se debe a «las falencias que padecían las familias de pacientes oncopediatricos. Creamos la Ley Provincial y a raíz de ella logramos crear la Ley Nacional que está promulgada, reglamentada y en funcionamiento para que todos los niños tuvieran los mismos derechos». Bello también integró la ‘Red Vacuname’ que logró traer la vacuna Pfizer para niños con comorbilidades. «Yo nunca trabajé en política, pero hoy quiero dar a mi departamento lo mismo que le di a la provincia y al país, porque queremos un mejor General Alvear».

Por ultimo Paola Ordóñez, precandidata a concejal en tercer termino manifestó; «tenía 24 años y tres hijos, necesitábamos un techo y ahí comenzó la historia de la ‘Unión Vecinal Islas Malvinas’. Desde hace mucho tiempo vengo trabajando para que las familias cumplan el sueño de la vivienda propia. El sueño de la Unión Vecinal no va aquedar acá, quiero seguir trabajando por eso le agradezco a ‘Jany’ por darme esta oportunidad».

Para finalizar, Alejandro Molero remarcó que «Alvear necesita oportunidades de desarrollo, de educación y de salud, sobre todo para que el departamento siga creciendo».