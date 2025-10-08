Este miércoles por la tarde en las instalaciones de la dirección de Educación se llevó a cabo el 3° Torneo de la Liga Infantil de Ajedrez, con la participación de jóvenes ajedrecistas de distintas escuelas del departamento.

El encuentro, reunió jugadores de entre 6 y 14 años, formando parte del calendario anual de la Liga, integrada por cuatro torneos que se desarrollan a lo largo del año.

El profesor Sebastián Lieby, coordinador de la Escuela Municipal de Ajedrez, destacó la importancia de esta propuesta: “es el tercer torneo de la Liga Infantil, la más antigua del departamento. Allá por el 2014 o 2015 comenzó a disputarse y desde entonces han salido muchos de los campeones provinciales. Nos pone muy contentos ver cómo los chicos se comprometen, van a clases y participan con entusiasmo.”

Lieby señaló además que este año se sumaron nuevos talentos: “han aparecido chicos que juegan muy bien, y no solo por el nivel, sino por el compromiso que demuestran. Tenemos jugadores desde los 6 o 7 años y eso nos alegra muchísimo.”

El torneo, coronó como ganador a Jonatan Mattus (Esc. Carlos María de Alvear, seguido por Román Alfano (Mater Christi) y Pablo Cornejo (Esc. Capital Federal).

Principales posiciones: 3° Torneo de la Liga Infantil 2025

1º Jonatan Mattus (Esc. Carlos María de Alvear) – 5,5 pts

2º Román Alfano (Mater Christi) – 5 pts

3º Pablo Cornejo (Esc. Capital Federal) – 5 pts

4º León Don Picco (Esc. Constancio C. Vigil) – 4,5 pts

5º León Pimentel (Esc. Carlos María de Alvear) – 4 pts

La organización, además de premiar a los 3 integrantes del Podio, distinguió a los mejores de cada categoría:

* Categoría Damas: 1º Angélica González (Mater Christi)

* Sub 8: 1º Santiago Durán, 2º Faustino Barrera, 3º Felipe Figueroa

* Sub 10: 1º Nicolás Blanco, 2º Juan Antonio Durán, 3º Rafael Núñez

* Sub 12: 1º León Don Picco, 2º Ulises González, 3º Franco Cerda

* Sub 14: 1º León Pimentel, 2º Ignacio Martínez, 3º Gael Arrieta

El coordinador adelantó que el cuarto y último torneo del año se disputará en noviembre, donde se definirán las posiciones finales de la Liga, y anticipó que habrá sorpresas y nuevas propuestas para el cierre del año.

Las clases de ajedrez continúan desarrollándose en el Polideportivo Municipal, dos veces por semana, de 19 a 21 horas, según el nivel de los participantes. “Todos los chicos que ya sepan mover las piezas pueden sumarse. El que quiera aprender y participar será siempre bienvenido”, concluyó Lieby.