AHORA ANMAT DESCARTÓ LA PRESENCIA DE GUSANOS EN LA SALSA DE TOMATES FABRICADA EN MENDOZA

La ANMAT rectificó la información sobre el retiro de un lote de tomates Marolio. No reviste riesgo sanitario.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dio a conocer un nuevo parte sobre el retiro de un lote de puré de tomates Marolio, aparentemente contaminado con microorganismos similares a gusanos, que se fabrican en Mendoza. Los últimos análisis descartaron riesgo sanitario.

El comunicado que circuló, luego de que se hiciera viral la noticia de la irregularidad en el alimento, indica que «a partir de la observación a través de la lupa estereoscópica binocular con aumento 2X, se observan brotes o germinaciones de color blanco, de superficie lisa y homogénea que salen de las semillas del tomate, descartando la presencia de microstomum sp».

Y se subraya que «a partir de este resultado se infiere que los hallazgos detectados por el municipio de Rojas se corresponden con la presencia de germen crecido de semillas de tomate, lo cual no representa un riesgo sanitario para aquellos que consuman o tengan en su poder el producto».

Para cerrar, La ANMAT destacó que «La empresa informó que se encuentra retirando preventivamente del mercado el lote en cuestión y coordinando acciones con la Autoridad Sanitaria de la provincia de Mendoza donde se elabora el producto».