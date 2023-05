Los afectados por los servicios prestados, acudieron a la ‘Banca del Ciudadano’ para exponer las deficiencias de la Obra Social de Empleados Públicos.

Una de las voceras de los reclamos es Griselda Guillen quién expresó; «realmente no somos atendidos como corresponde porque la Obra Social religiosamente nos descuenta todos los meses y mucho. Uno va al médico y sí, nos atienden sin ningún problema, pero cuando ya tienen que hacerte un estudio no los cubren» y agregó «pido una solución y me dicen que denuncie al profesional porque no está cumpliendo con el convenio. Yo no puedo denunciar a un profesional que no le está pagando la obra social en tiempo y forma como debe ser porque un estudio consume mucho material».

Guillen explicó; «hice el planteo en la Obra Social pero no fui atendida. Ninguno de los tres días fui atendida, ni por el director, ni por la delegada, porque siempre han estado ocupados». Cabe destacar que Guillen no es la única afectada, cientos de usuarios han reportado el mismo problema.

«Estos problemas no suceden en Ciudad, mi marido ha sido operado y nunca tuvo que pagar un peso, caso similar sucede en San Rafael» expuso y sumó,«aquí en Alvear contamos con un solo pediatra para todo el departamento, además cuando necesitamos hacer análisis de sangre, cobran un coseguro que bueno, pagamos menos que en otros bioquímicos, pero después las muestras se mandan a analizar a Mendoza y no sabemos si son nuestros».

La afectada indicó, «yo pago, por mi parido y por mí, $27.800; mi hija, que es docente, paga $8.900. Y según el Boletín Oficial de este aumento que estuvo aprobado en la Legislatura de Mendoza, vamos a comenzar a pagar por rango etario». Por último, Griselda Guillen sostuvo «es una Obra Social que recibe mucho dinero y podríamos recibir una mejor atención».

Vallejos, G.