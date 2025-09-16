Alumnos de quinto año de la Escuela Técnica 4-113 Ing. Jorge Barraquero presentaron una denuncia formal por maltrato contra un profesor, quien ya tendría antecedentes por la misma causa. La acusación fue formalizada en un acta que cuenta con el respaldo del gabinete psicológico de la institución .

Según información extraoficial, la denuncia detalla varias amenazas, entre ellas una particularmente violenta: «Si te sale mal, te rompo el paladar». Los estudiantes habrían sido acompañados y asistidos por una profesora en el proceso de elaboración del acta.

El caso ha provocado una serie de reuniones entre las partes involucradas. A principios de esta semana se llevó a cabo un encuentro con los padres de los alumnos afectados. Adicionalmente, este miércoles tuvo lugar una nueva reunión entre las autoridades de la escuela y representantes del área a la que pertenece el docente.

Existen rumores que señalan que el profesor ya había sido apartado de la institución en el pasado debido a acusaciones similares. Estas versiones indican que fue trasladado de forma temporal por varios años, para luego ser reincorporado a la docencia en la misma escuela.

Las autoridades de la Escuela Técnica 4-113 Ing. Jorge Barraquero no han emitido un comunicado oficial hasta el momento, pero se espera que tomen medidas a partir de la gravedad de los hechos denunciados. El caso pone de manifiesto la importancia de abordar de manera efectiva las denuncias de maltrato en el ámbito educativo.

