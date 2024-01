Tras el pedido de los vecinos e instituciones locales de hacer el Fiesta Nacional del Chivo y, luego de analizar la situación, el municipio en forma colaborativa con instituciones y artistas locales desean convocar para esta festividad programada para los días 9, 10 y 11 de febrero de 2024, siendo el 10, la noche de Vendimia Departamental. Cada una de ellas, tendrá entrada gratuita.

El corresponsal malargüino Eduardo Araujo califico la temporada de verano en el departamento del sur: ‘en materia turística no es la temporada que todo el mundo hubiera soñado, la ocupación ronda entre 50 y 60% no mas de eso, estamos con pocas contrataciones, hay mucha gente en el camping y paradores turísticos pero no es la temporada de años anteriores’.

Así mismo adelanto que finalmente desde la Municipalidad de Malargüe tomaron la decisión de realizar la Fiesta Nacional del Chivo: ‘la decisión de retomar el evento se enmarca en el compromiso de la administración municipal y las instituciones locales como AMATUR, Cámara de Comercio y Sociedad Ganadera del Secano Mendocino, de encontrar soluciones creativas para impulsar la economía local y satisfacer las demandas culturales de los ciudadanos’.