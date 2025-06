Se trata de un partido puramente municipal, integrado por y para vecinos de General Alvear.

En diálogo con FM VIÑAS, Enzo Maya, apoderado del nuevo espacio partidario Encuentro por Alvear, confirmó que se encuentra en la etapa final del proceso de legalización del partido, actualmente en promoción. “Estamos en la última etapa, que es la etapa afiliatoria. Nos faltan unas 180 afiliaciones para que la Junta Electoral nos otorgue el reconocimiento oficial”, detalló.

Según explicó Maya, se trata de un partido puramente municipal, integrado por y para vecinos de General Alvear. “Es casi un hecho histórico. No hay muchos antecedentes de partidos netamente departamentales como este”, sostuvo. El nombre ya fue aprobado por la Junta Electoral, por lo que se sienten habilitados para presentarlo públicamente.

Encuentro por Alvear nace con una impronta de construcción colectiva y búsqueda de consensos. “Apunta a dar un paso de calidad en la política, no sólo en cuanto a personas, sino también en ideas”, dijo Maya.

El proyecto político se presenta como una respuesta a la polarización y al desgaste del diálogo democrático. “Queremos generar puentes con quienes piensan como nosotros y también con quienes piensan distinto. Hay un gran silencio social, y si no logramos interpretarlo, estamos en grandes problemas”, advirtió.

Respecto a su participación en elecciones, Maya señaló que el espacio está preparado para intervenir en el próximo calendario electoral, aunque su mirada es a largo plazo: “No estamos pensando solo en 2025, sino también en 2027 y más allá. Queremos construir un proyecto que trascienda los tiempos electorales”.

El partido convoca a jóvenes, profesionales, emprendedores y vecinos comprometidos con la realidad local. “Estamos trabajando desde los distritos, desde lo cotidiano, con personas que viven el día a día pero que tienen vocación por hacer algo por el departamento”, señaló.

Consultado sobre la dimensión valorativa del partido, Maya afirmó que Encuentro por Alvear defiende valores que no han negociado a lo largo de su trayectoria política, como la vida, la familia y el respeto por el otro. “Quizás tenga una carga de fe, no lo podemos negar, pero no mezclamos lo religioso con lo político. Somos una sola persona, formada por nuestras experiencias, creencias y convicciones”.

El espacio también reconoce la importancia de generar alianzas para tener representación a nivel provincial. “Nadie llega solo. Necesitamos tender puentes también hacia arriba, hacia la Legislatura de Mendoza, para poder llevar las demandas de Alvear a donde se toman decisiones”, concluyó.