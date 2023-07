Vecinos de Salto de las Rosas interrumpen a esta hora tránsito de la ruta nacional 143 en reclamo por el siniestro vial que, ayer, le costó la vida a Emiliano Esquivel, de 21 años.

Unas 300 personas se convocaron, cerca de las 10, en la intersección de la ruta 143 y Sarmiento, pidiendo mejores condiciones de seguridad vial, la presencia de policía y soluciones definitivas.

Algunos testimonios se quejaron de la velocidad con que los vehículos transitan por el centro de Salto de las Rosas: “Nadie para, no hay conos, no viene la policía, utilizamos mal la colectora, frenan en la ruta para doblar”, afirmó uno de los reclamantes.

Asimismo, solicitaron la instalación de un semáforo. Respecto a esto y una eventual respuesta negativa puesto que no podrían instalarse esos equipos en las rutas, los vecinos afirmaron que en otros puntos del país y de la provincia (Tunuyán, por caso) sí existen.

A esta hora, el corte permanece y se espera la presencia de autoridades policiales, judiciales y administrativas.