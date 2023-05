Del acto formaron parte el Gobernador Rodolfo Suarez, el Director General de Escuelas José Thomas, el Ministro de Planificación e Infraestructura Pública de Mendoza Mario Isgró y el intendente Walther Marcolini.

La obra del Jardín Rosarito de Luz consta de 1100 m2 cubiertos, con seis aulas totalmente equipadas, un importante SUM que también será el comedor de los chicos, una cocina, una sala de administración y gabinetes pedagógicos. El edificio beneficiará la escolaridad de más de 200 alumnos de Bowen.

Durante el acto, Suarez expresó: “Este jardín realmente es un lujo. El edificio, la infraestructura que tiene. Aquí los chicos van a poder tener actividades lúdicas y pedagógicas, que van a hacer a su formación en el futuro”. El mandatario agregó: “Es una obra con una inversión provincial muy importante, pero lo que siempre destacamos es que, más allá de la situación que se vive en el país, aquí en Mendoza no paramos con las obras públicas necesarias para los vecinos y las vecinas”.

Suarez recordó que el 28 de mayo es el día de los Jardines de infantes, por lo que manifestó: “A partir de ahora, en este edificio, no va a ocurrir nada más ni nada menos que darle la estructura a estos niños y niñas para que se desenvuelvan en la vida, porque, como siempre dice nuestro director general de Escuelas, la primera infancia es lo más importante que hay en la educación”.

También les dedicó un párrafo al equipo de Infraestructura, “que ha llevado estas obras adelante, en estos tiempos tan difíciles que vivimos en la Argentina. Pero aquí, en Mendoza, no paramos; las obras se siguen haciendo, nosotros seguimos adelante con mucho esfuerzo, porque tenemos un Estado ordenado, porque tenemos las cuentas ordenadas, porque gobernamos con responsabilidad, porque no improvisamos, porque somos garantía de hacer las cosas bien como las estamos haciendo hoy”.

El director general de Escuelas, José Thomas, expresó: “Estamos inaugurando un edificio de Nivel Inicial, en General Alvear, con 6 aulas, con más de 1.100 metros cubiertos de construcción específico, para toda la comunidad de Bowen. Gracias a este edificio, liberamos espacio en dos escuelas primarias y se les da más comodidad a todos, pero además adaptado específicamente para la primera infancia. Estamos muy contentos del trabajo que estamos haciendo en Alvear, no solo con este edificio, sino también en Ugacoop y comenzando con un CCT que va a construir el Municipio”.

“En el 2015, al entonces Gobernador Alfredo Cornejo le comenté todas las instituciones que había y que necesitábamos más edificios en Alvear. Y él me dijo, vamos a ordenar fiscalmente la provincia para poderlas hacer. En su mandato, hicimos una gran escuela en Bowen y a mí me llena de orgullo, ya que me estoy yendo de mi gestión entregando dos instituciones a este distrito, que son de enorme necesidad para la comunidad educativa”, manifestó el intendente Marcolini.

El ministro Isgró enfatizó: “El Jardín Rosarito de Luz tiene las características de una escuela, por sus metros cuadrados y por cómo está pensada para que los niños en esta etapa de educación, que es la de primera infancia, encuentren todo lo necesario para su formación. Tanto las aulas como el mobiliario y los sanitarios desde el proyecto están pensado para la comodidad de los pequeños”.

El jardín

La obra a cargo de la firma contratista Planinka SRL requirió de una inversión superior a los $175 millones, realizada con fondos íntegramente mendocinos. Así, el jardín dejó de compartir edificio con la Escuela 1-143 Pascual Segura, donde funcionaba hasta la actualidad.

El Jardín tiene 6 salas de nivel inicial, grupos sanitarios, patios de juegos y de formación, SUM, cocina, y área administrativa y de gobierno. El proyecto del jardín fue diseñado con galerías cerradas. La construcción del edificio educativo de nivel inicial se realizó con el método steel framing, que ofrece mayor rapidez en la ejecución.

El inmueble cuenta con muros de estructura liviana, sismorresistentes, con aislación termoacústica y una base de hormigón, carpintería en puertas y ventanas, y conexiones cloacales, de energía eléctrica y agua, entre otras prestaciones. La cubierta de techo del establecimiento también está compuesta por materiales livianos, con chapa de zinc enmalletada y aislantes.