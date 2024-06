El Ejecutivo provincial reabrió los encuentros paritarios con los representantes gremiales del Sindicato Unido de los Trabajadores de la Educación, en cumplimiento de la cláusula de compromiso acordada en las reuniones anteriores. Las partes pasaron a cuarto intermedio para el jueves 27 de junio.

Este lunes 24 de junio se iniciaron las reuniones paritarias entre el Gobierno provincial y los representantes gremiales de los empleados de la Administración Pública. El primer encuentro se llevó a cabo con el SUTE, que nuclea a los trabajadores de la educación de Mendoza.

La propuesta salarial ofrecida por el Gobierno de Mendoza para el tercer trimestre del año, que se suma a lo ya percibido durante junio 2024, consiste en un 5% de incremento para cada uno de los meses de julio, agosto y setiembre.

Además, la directora de Política Salarial del Gobierno de Mendoza, Mariana Lima, expresó: “También les propusimos un salario docente neto garantizado de $400.000 para el mes de julio, y una oferta similar para los celadores.

“Luego de recibir las inquietudes del gremio en relación con la propuesta indicada, las partes acordamos reunirnos en comisiones técnicas y reanudaremos formalmente la reunión paritaria este jueves, 27 de junio”, agregó Lima.

Cabe recordar que en la última negociación el Gobierno provincial ofreció dos propuestas y 16 sectores gremiales aceptaron el ofrecimiento salarial. Cuatro de ellos, suscribieron la alternativa 1, es decir: 10% abril, 10% mayo y 10% junio, teniendo como referencia el básico de enero de 2024, junto con sumas no remunerativas y no bonificables de $70 mil en abril; $50 mil en mayo; $30 mil en junio, para los agentes que en marzo no hayan alcanzado un salario bruto de dos veces y media el Salario Mínimo, Vital y Móvil. En cambio, para los agentes que superaran ese umbral salarial, las sumas no remunerativas y no bonificables alcanzan a $35 mil en abril, $25 mil en mayo y $11 mil en junio.

La segunda alternativa ofrecida por el Gobierno fue aceptada por 12 sectores y contempla: 11% en abril, 11% en mayo y 11% en junio, teniendo como referencia el básico de enero de 2024.