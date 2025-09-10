En diálogo con FM VIÑAS, la Virreina Departamental de la Vendimia, Abril Velázquez, y la Asesora de Juventud, Milagros Nieto, invitaron a toda la comunidad a participar de la previa de la Fiesta de la Cerveza del Sur Mendocino, un evento pensado para disfrutar en familia y que se realizará este viernes por la noche en General Alvear.

“Queremos que no se pierdan este gran evento, que es una antesala de lo que será la fiesta del 27. Es para toda la familia, con food trucks, carros cerveceros y de gin de artesanos locales, además de música en vivo con Echar en Mano y Terapeutas, que presentará su nuevo disco”, destacó Velázquez, quien además adelantó que estará recorriendo el lugar regalando entradas para la gran celebración del próximo fin de semana.

Por su parte, Nieto subrayó la importancia del evento tanto a nivel cultural como económico: “La Fiesta de la Cerveza posiciona a nuestro departamento, atrae turismo y beneficia a la gastronomía, la hotelería y los comercios. Para los jóvenes, también significa poder disfrutar de espectáculos de calidad sin tener que salir de General Alvear”.

Las entradas pueden adquirirse de manera presencial en el Informador Turístico, el Cine Teatro Antonio Lafalla, la Municipalidad, o bien de forma online a través de Tiquetec. Los valores oscilan entre $35.000 y $40.000 y la venta estará disponible hasta el 26 de septiembre, ya que la capacidad del predio es limitada.

Además, la organización recalcó que volverá a implementarse el programa de conductor designado, impulsado por la Asesoría de Juventud: “Queremos que todos disfruten, pero siempre con responsabilidad. La idea es que en cada grupo alguien lleve el precinto de conductor y garantice que todos lleguen seguros a casa”, explicó Nieto.

Con gran expectativa local y regional, General Alvear se prepara para recibir a visitantes de distintas provincias como San Luis, Córdoba y La Pampa, consolidándose una vez más como sede de uno de los eventos más importantes del sur mendocino.