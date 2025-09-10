En la mañana del jueves, el intendente de General Alvear, Alejandro Molero, mantuvo una reunión con el ministro de la Producción de Mendoza, Rodolfo Vargas Arizu, donde uno de los ejes centrales fue la continuidad de la Lucha Antigranizo y la aplicación del Fondo Compensador Agrícola.

Durante el encuentro, Vargas Arizu remarcó que el gobierno provincial ha destinado recursos considerables al sector productivo: “El año pasado pagamos alrededor de 7.300 millones de pesos. De ese total, 5.300 millones fueron para el sur de la provincia, principalmente San Rafael y General Alvear. En el resto de la provincia se distribuyeron unos 2.000 millones. Estos fondos van directamente al productor, no a estamentos intermedios, porque creemos que es lo más eficiente”, señaló el ministro.

Respecto a la lucha activa contra el granizo, el funcionario provincial fue contundente: “sabemos que no es eficiente porque siempre cae granizo, con o sin lucha. Sin embargo, quienes quieran implementarla, contarán con el respaldo técnico: aviones, radares, bengalas remanentes del año pasado. Lo que no vamos a hacer es financiar el sistema, porque toda la inversión está dirigida al Fondo Compensador Agrícola”.

En este sentido, explicó que el equipamiento disponible representa “más del 70% del valor de una lucha antigranizo activa, aunque imperfecta”, y que la decisión final depende de los municipios y productores.

Por su parte, el intendente Alejandro Molero valoró el diálogo y destacó la importancia de mantener herramientas que fortalezcan al sector productivo del sur provincial.

Finalmente, Vargas Arizu concluyó que ambos sistemas pueden coexistir: “El gobierno provincial ha decidido apostar al Fondo Compensador, pero aquellos departamentos que quieran sostener la lucha antigranizo podrán hacerlo con el apoyo logístico de la provincia”.