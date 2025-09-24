El intendente destacó el inicio de la primera edición de la Fiesta de la Cerveza del Sur Mendocino, un evento que llega con gran expectativa y que promete instalarse dentro del calendario cultural de la provincia.

En sus palabras, subrayó la importancia del trabajo conjunto entre el sector público y privado: ‘esto es ganar-ganar: los municipios no tienen costos elevados y sí reciben enormes beneficios que reactivan la economía local’.

‘La fiesta no solo representa un espacio de recreación, sino también un fuerte motor económico: ya se han vendido más de 6.000 entradas, muchas de ellas fuera de Mendoza, lo que genera un importante movimiento en hoteles, cabañas, gastronomía y comercios del departamento’. Expresó.

Por su parte Billy Álvarez agregó: ‘el festival ofrecerá una grilla de lujo, con bandas locales y reconocidos artistas nacionales, hoy se pueden lograr grandes cosas cuando el público y lo privado trabajan juntos’.