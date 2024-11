La Selección Chilena goleó 4 a 2 al Conjunto Venezolano.

El alvearense Luciano Cabral, quien ha tenido un destacado crecimiento deportivo en el país trasandino, debutó para el conjunto dirigido por Ricardo Gareca. En el último partido del año, Cabral entró a la cancha vistiendo la 10, a los 66 minutos por Arturo Vidal, en la 12 Fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026.

Incluso, el argentino logró anotar un gol pero fue anulado por un offside milimétrico, lo que hubiera sido un 5-2 para La Roja. «Hoy era un partido clave y lo tomamos con ese compromiso, sirve para seguir creciendo», analizó el volante y expresó «en estos dos años desde que volcí al fútbol, me pasaron cosas lindas gracias a Dios, porque me sostuvo y me sacó de un momento difícil a nivel personal».

Con información de alairelibre y Tridente Ofensivo.