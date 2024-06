Fue presentado por el diputado provincial Gustavo Cairo y recibió el apoyo de Guillermo Mosso y Jimena Cogo.

Esta ley, según los diputados, ha tenido un impacto profundamente negativo en la economía y desarrollo de Mendoza al paralizar la actividad minera metalífera, resultando en la falta de inversiones y producción minera en la provincia desde 2007. Es importante recordar que el 20 de junio de aquel año fue sancionada la Ley N° 7.722.

En sus argumentos, el libertario Cairo sostuvo que «mientras esta ley siga vigente, el desarrollo minero seguirá siendo obstaculizado». Además, junto a sus pares criticaron la prohibición del uso de ácido sulfúrico, usado en la producción de cobre y uranio, que se permite en otras industrias pero no en la minería.

No ajeno a esta situación, el Diputado Jorge Di Fonso, uno de los principales defensores de la 7722 cruzó a Cairo y aseguró que «el 20 de junio es un día de festejo porque esta Ley está a la vanguardia del cuidado del ambiente y gracias a ella Mendoza no se convirtió en Jáchal o San Juan, lugares que lamentan los derrames de cianuro». Además, manifestó que «la Ley 7722 cuida el agua y el medioambiente de los mendocinos, por eso es necesario afinar sus controles para que el desarrollo sea sustentable y no comprometa las generaciones futuras».

