A nivel país se viven las elecciones de diferentes formas, en ese marco el Diputado Provincial Jorge Difonso, junto al candidato a Intendente Javier López, realizó un balance del año electoral.

Ambos brindaron detalles de sus comienzos, de su campaña y que es lo que esperan para General Alvear, y su lucha por la 7722 juntos. Difonso por su parte destaco que los divide el pasado porque vienen de diferentes espacios pero los tiene que unir el futuro. «Mendoza no esta bien, supo estar entre las 4 provincias mas importantes en el ranking de las provincias mas importantes de Argentina, hoy estamos debajo del 14, como mendocino duele y nos tiene que llevar a un trabajo en común», declaró.

Difonso junto a candiatos departamentales por LAUM

Con respecto a Portezuelo del viento, reclamó que desde el gobierno no están generando empleos, en lugar de favorecer al mendocino, están jugando a la timba en New York. La disputa con la Nación le genera un posicionamiento desde lo político pero a la gente no le ayuda. «Entiendo que hay veces en las que debemos confrontar, pero hay veces en las que hay que sentarse y solucionar problemas, como puede ser que tengamos esos números en los indices de pobreza y desocupación si en el banco tenemos 700 millones dolares jugando a la timba financiera en New York, ahí es a donde apuntamos».

En cuanto a los docentes, Difonso criticó duramente al gobierno por descuidar a los docentes en cuanto a sueldos, obras sociales e infraestructuras en las escuelas «Un gobierno que no anda, tiene que ser cambiado porque si lo proyectamos en el tiempo, puede ser peor».

DM