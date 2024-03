En la noche del jueves, el Honorable Concejo Deliberante se trasladó al Cine Teatro Antonio Lafalla en donde se realizó la Sesión Inaugural. Sin grandes anuncios, el Sr. Intendente dejó abierto el Período Legislativo 2024.

Cerca de las 20:30 horas, los 10 ediles que conforman el Honorable Cuerpo llegaron al Cine Teatro Antonio Lafalla junto al Sr. Intendente para llevar adelante la Sesión Inaugural. Una vez culminada la Sesión, FM VIÑAS habló con distintas autoridades que estuvieron presentes en el acto.

Sobre el discurso de Molero la presidente del Honorable Concejo Deliberante, Alejandra Torti, señaló que “fue sincero y atípico, entendemos que llevamos muy poco tiempo de gestión pero fue sensato”. Ante la falta de anuncios cuestionó “¿qué se puede anunciar si no sabemos cómo vamos estar dentro de 3 meses?”.

Por su parte, la concejal miembro del Bloque Frente de Todos, Silvina Mielzi; manifestó que “entendiendo que estamos atravesando una crisis macroeconómica y sin sacar el foco de que este es un gobierno alineado con las políticas nacionales y provinciales de turno, esperábamos un discurso más puntual”. Luego recordó el debate de candidatos a intendentes celebrado en septiembre del 2023, “creímos que tendríamos declaraciones relacionadas a lo que dijo durante su participación en el debate. Esperamos que la cabeza de este departamento nos contara la estrategia para salir de esta crisis”.

Sesión Inaugural, Periodo Legislativo 2024

Quien también estuvo presente en el Cine Teatro fue la diputada peronista Roxana Escudero, quien destacó la brevedad del discurso. “Fue bastante breve y carente de propuestas y anuncios. Esperamos que sepa buscar las estrategias para poder salir de esta crisis que nos está golpeando duramente”, señaló.

Otro de los presentes fue el diputado radical José Vilches, quien apoyó el discurso inaugural de Molero: “A pocos de meses de haber asumido la Intendencia le toca atravesar una crisis económica muy dura. Entiendo que es muy difícil mirar hacia adelante con esperanza y hay que pensar muy bien en dónde hacer ajustes o invertir”.

“A GENERAL ALVEAR SIEMPRE LE CUESTA MUCHO”

El Sr. Intendente de General Alvear, Alejandro Molero; analizó su propio discurso y sostuvo que “a un gobernante siempre le gusta dar buenas noticias pero es importante saber afrontar momentos difíciles cómo el que estamos atravesando”. En una proyección a futuro, el mandatario señaló que “a General Alvear siempre le cuesta mucho, es una comuna que tiene un sinfín de impedimentos. Ante la imposibilidad de gestionar herramientas a nivel nacional y de tener respuestas por parte del gobierno provincial, a nosotros solo nos queda usar todas las herramientas a nuestro alcance para poder contener a los ciudadanos”.

Luego se refirió a la opinión de la oposición. “Siempre van a decir que al discurso le faltó algo o que no se trató tal tema, el oficialismo va a decir que es el discurso más lindo y completo que han escuchado. A la oposición les puedo asegurar que venimos trabajando de una forma en la que ellos no están acostumbrados, tenemos otra forma de vincularnos políticamente y estamos dispuestos a darles todas las herramientas necesarias para que cumplan su función pero no es momento de iniciar una guerrilla política”.