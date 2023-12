A través del Plan Provincial de Manejo del Fuego (PPMF) y la Dirección Provincial de Defensa Civil, informaron que aplicarán sanciones que irán desde días de cárcel hasta el pago de multas por más de $7,5 millones. Las alertas son para hoy, jueves 14, y el sábado 16.

El Gobierno de Mendoza, a través del Plan Provincial de Manejo del Fuego (PPMF) y junto a la Dirección Provincial de Defensa Civil, ha dispuesto una batería de acciones de control que incluyen fuertes multas a quienes encuentren encendiendo fuego en zonas turísticas o espacios naturales, a raíz de las alertas meteorológicas de Zonda para hoy y el próximo sábado.

“Desde distintas áreas del Gobierno de la Provincia estamos coordinando operativos preventivos y de control ante los anticipos meteorológicos de Zonda para hoy y el sábado 16, en los que no se descarta caída de granizo y una fuerte ola de calor en distintas zonas de la provincia, con alertas amarillas y naranja”. Así lo explicó la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, e instó a la ciudadanía a “extremar todas las medidas de prevención como no encender fuego al aire libre y dar aviso inmediato ante cualquier situación que estimen peligrosa”.

Desde el Gobierno se realizará un fuerte operativo de patrullaje en las zonas más críticas y se aplicarán sanciones a quienes se encuentren haciendo cualquier tipo de fuego e incluso con penas que irán desde días de arresto hasta multas de hasta $7.500.600. De esta manera, se dará estricto cumplimiento al Código Contravencional de la Provincia y a las normativas vigentes, como la Ley 6099.

En coordinación con organismos provinciales y municipios, desde el Plan Provincial Manejo del Fuego (PPMF) se efectuarán intensos patrullajes de control terrestre y aéreo con los helicópteros de la Policía de Mendoza, especialmente en el piedemonte, en zonas turísticas y en otras áreas agrestes o naturales del territorio provincial. “A raíz de las alertas meteorológicas, nuevamente implementaremos controles para evitar el uso del fuego al aire libre para cualquier actividad, con aplicación de fuertes multas. También aplicaremos todo lo que establece la ley para evitar que se repitan los fuertes daños ambientales que han ocasionados los incendios en la flora y la fauna mendocina, por personas que hasta pusieron en riesgo sus vidas y la de muchos más. Todo esto, sin contar los daños materiales y económicos para Mendoza”, detalló Diego Martí, coordinador del Plan Provincial de Manejo del Fuego.

Prevención

Como medidas preventivas, se solicita no hacer fogatas o asados en lugares no aptos o habilitados (clubes, campings, etc.) y evitar encender fuego ante la presencia de ráfagas de viento. Asimismo, está totalmente prohibido el uso de fuego para la quema de pastizales, de basura acumulada, limpieza de lotes, quema de fincas abandonadas, preparación de suelos para cultivos, limpieza de banquinas, acequias y canales, quemas clandestinas de campos incultos y quema de remanentes de siembra.

Para tener en cuenta

-Para efectuar denuncias ante peligros de incendios, hacerlo al 911.

-Para casos que lo ameriten y no impliquen una emergencia, se puede ingresar al sitio del Ministerio de Energía y Ambiente, www.mendoza.gov.ar/ambiente

-Llamar a la Dirección de Recursos Naturales Renovables a los teléfonos 261 4252090 y 4257065, de lunes a viernes de 8 a 13.