Este domingo, los ciudadanos de Argentina irán nuevamente a las urnas para definir a quién será el próximo presidente de la Nación. En dicho Balotaje Electoral se enfrentarán Javier Milei, por La Libertad Avanza, y Sergio Massa, por Unión por la Patria.

En un análisis al próximo acontecimiento, Marcolini afirmó que “hoy la principal demanda del pueblo para el próximo gobierno es de orden económico, por eso es necesario llevarle tranquilidad a las personas”. Así mismo, sostuvo “mi único deseo es que el domingo la ciudadanía priorice ir a las urnas porque está en juego el destino del país”.

Sobre su voto dijo; “yo pertenezco a la Unión Cívica Radical y por los tanto me manejo en sus términos institucionales. Me reservo mi voto, pero los que me conocen saben cuáles son mis ideales, solo puedo afirmar que mi voto no será en blanco”.

TRASPASO DE MANDO

Por otro lado, el actual Intendente de General Alvear confirmó que los tres Intendentes que serán Senadores Provinciales asumirán sus bancas el día 12 de diciembre. De este modo, el Intendente Electo Alejandro Molero, asumirá su mandato el próximo 10 de diciembre a las 20:00 hs

Ante distintas especulaciones, Walther Marcolini aclaró que no renunciará a su cargo para asumir su banca en el Senado.