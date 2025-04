Este lunes se realizará una movilización en el kilómetro cero de San Rafael,convocada por trabajadores del sector, que denuncian la crítica situación económica que atraviesan y la ausencia de diálogo por parte de las autoridades nacionales.

La situación del sistema de atención a personas con discapacidad atraviesa uno de sus momentos más críticos en los últimos años. Con pagos atrasados, aranceles desactualizados y prestaciones que no llegan a cubrir los costos mínimos del servicio, trabajadores de diferentes áreas del sector se movilizarán este lunes en San Rafael como parte de una jornada nacional de protesta. La concentración tendrá lugar en el kilómetro cero a las 11:00 horas y busca visibilizar lo que consideran un abandono por parte del Estado.

Maximiliano Llorens, transportista especializado en personas con discapacidad, explicó que la movilización surge como respuesta a un panorama insostenible: “Estamos haciendo un paro, una movilización, el día lunes. Nos vamos a concentrar en el kilómetro cero a las 11 de la mañana. Invitamos a toda la ciudad de San Rafael y distritos a que nos acompañen, porque lo que es discapacidad en este momento está en una crisis total”.

Llorens aseguró que desde diciembre del año pasado no se registra ningún tipo de actualización en los aranceles que perciben los prestadores, pese a los reiterados reclamos. “No tenemos un aumento desde diciembre del año pasado y el que tuvimos fue muy bajo, de un 0.8 por ciento. Desde ese momento no se reúne el directorio para hablar de dichos aumentos y estamos en una crisis total”, afirmó.

Según explicó, los valores que se pagan actualmente en su rubro no llegan siquiera a cubrir el costo del combustible: “Hoy, por ejemplo, en el sector transporte, que es a lo que yo me dedico, el kilómetro nos lo están pagando 541 pesos, cuando un litro de nafta vale 1.500. Estamos muy atrasados, es un 45 por ciento del valor. Para que sea algo coherente, tendría que ser un kilómetro un litro de nafta”.

Asimismo detalló que el organismo encargado de definir los aranceles es un directorio dependiente del sector salud del gobierno nacional, donde interviene la Superintendencia de Salud. Sin embargo, denunció que “hace cuatro meses no se ha juntado el directorio, no se hacen reuniones, está todo muy hermetizado”.

Además del problema tarifario, otro factor que agrava el contexto son los importantes atrasos en los pagos por parte de las obras sociales. “Generalmente hay un atraso de 60 a 90 días, y en algunas obras sociales hasta un poco más. La Superintendencia de Salud anuncia que ya están depositados los aranceles, pero las obras sociales dicen que todavía no los reciben. Es una cosa dicha por cada sector”, comentó.

Llorens explicó que, además de la demora en cobrar, deben esperar que las obras sociales aprueben los presupuestos anuales por cada afiliado para recién poder facturar. “Ese presupuesto se eleva por cada afiliado y lleva un tiempo para aprobarse. Una vez aprobado, recién se puede facturar, y a partir de ahí tenés 60 a 90 días para cobrar”.

La situación también afecta a otros sectores como los Centros de Día y los profesionales de salud. “Un profesional, sea psicólogo o lo que fuese, también sé que le están pagando muy poco”, aseguró.

Otro de los temas que genera preocupación es la parálisis del programa Incluir Salud, que depende del Estado y asiste a muchas personas en situación de vulnerabilidad. “Hoy en día las altas no se están haciendo. No se están realizando auditorías. Mandan a hacer auditorías a lugares que no existen, como salitas de barrios que no funcionan. La gente va y se encuentra con que no hay nadie, o que es una casa cualquiera”, relató Llorens.

En muchos casos, personas que viven en distritos alejados no reciben las notificaciones necesarias y, sin previo aviso, pierden el acceso a las prestaciones. A pesar de que reconoció la existencia de casos irregulares, Llorens pidió que los controles se realicen con criterios claros y lugares verificados. “Está perfecto que se hagan auditorías, es lo que corresponde por la cantidad de cosas falsas que hubo. Pero tendría que haber un orden mejor, que esté todo más lineal”.

Respecto a la movilización de hoy, destacó que se sumarán familias, profesionales, centros y distintas instituciones vinculadas con la discapacidad. “Vamos a tocar bocina, van a ir familias, centros, institutos. Las familias nos apoyan, están con nosotros. Nosotros brindamos un servicio dentro de la discapacidad, y los que se benefician o no, son justamente estas personas, las personas con discapacidad”.

