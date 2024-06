La gestión municipal en General Alvear ha centrado sus esfuerzos en abordar las problemáticas habitacionales que afectan a las familias más vulnerables, como la falta de baños, techos con filtraciones o la necesidad de ampliación de viviendas.

Hasta el momento aproximadamente 300 familias han sido asistidas con diversas soluciones habitacionales, ya sea a través de aportes de material y mano de obra, o mediante un acuerdo formal en el que el vecino se compromete a realizar el trabajo, mientras que la municipalidad se compromete a proveer el material necesario.

“Durante los últimos seis meses de gestión, se han recibido alrededor de mil solicitudes, reflejando la urgente necesidad de intervención en esta área”, dijo Carlos Aguas, director de Contingencias Sociales.

“La municipalidad se compromete a continuar trabajando arduamente para dar respuesta a más familias necesitadas, reafirmando su compromiso con el bienestar y la calidad de vida de sus ciudadanos”, opinó el Intendente Alejandro Molero.

Carlos Aguas declaró que hay mucha gente que no tenía baño, que se les llovía, “entonces cuando llegamos con estas soluciones la gente queda muy conforme, porque no es solamente un nylon, le estamos arreglando un techo, construyendo un baño, alguna habitación, en algunos casos a las personas que tienen discapacidad”.

Diego Guerrera, a cargo del “Plan Techo” de esta misma Dirección, sostuvo que se trata de un tema no solo de comodidad o bienestar si no de salud, “porque hay gente que no tenía baño”.

En cuento al trabajo generalmente la municipalidad aporta el material y la mano de obra “y en otros hacemos un acta compromiso que firma el vecino con la municipalidad, en donde el vecino se compromete a hacer el trabajo por la ayuda solicitada y la municipalidad se compromete a entregarle el material, luego la municipalidad hace el seguimiento de ese trabajo, se inicia un expediente y se cierra cuando el trabajo ha sido finalizado”, culminó.

Cecilia Juncos, una de las vecinas beneficiarias, agradeció a la intendencia por la ampliación de la habitación de su hijo especial, que ahora tendrá su propio baño. Se siente reconfortada y agradecida por poder cumplirle este sueño a su hijo.

“Estoy muy feliz con la gestión de Jani, se hacen las cosas con agilidad. El en el mes de diciembre entró a la intendencia, yo en enero fui, hablé y en marzo ya tenía la gente trabajando. Tengo un niño especial que por él pedí esta ampliación porque la habitación donde tenemos una casa pre moldeada que, con el viento, con la lluvia se mueve. Y bueno, gracias al Municipio, a Jani, mi hijo va a poder tener su habitación y su baño como siempre soñé que nosotros como papás no se la podíamos dar”.

Eliana, vecina de la zona de El Desvío, se mostró muy agradecida por la ayuda, “gracias a Dios, ya es una ayuda muy grande para mí el baño. Más que nada por los chicos. Quería tener el baño desde hace rato, y bueno, hoy en día, gracias a Dios y a esta gente de la Comuna lo tengo».