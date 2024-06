Durante la mañana del lunes distintos empresarios y funcionarios de Mendoza se reunieron en General Alvear para planear una estrategia ante la presentación de La Pampa ante la Corte por el uso de las aguas del Atuel.

En el último mes, las autoridades pampeanas volvieron a exigirle a Mendoza la liberación de más agua del río Atuel, en concreto, 3,2m3 por segundo, de acuerdo con un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En respuesta a este accionar, el Sr. Intendente Alejandro Molero convocó a distintas autoridades y empresarios para planificar una estrategia en defensa del Río Atuel.

Uno de los funcionarios que estuvo presente fue el Consejero por el Río Atuel, Gustavo Villegas. «Fue una reunión muy productiva porque fue la primera vez en que los tres intendentes del sur mendocino se involucraron y manifestaron la vocación y voluntad política por la defensa del río», destacó inicialmente el funcionario.

«Desde hace mucho tiempo Mendoza se viene defendiendo con distintos argumentos, recordando que no existe la cantidad de agua que remedie el noroeste pampeano», manifestó Villegas y sostuvo que «no podemos entregar agua si va a afectar a los usos existentes en la cuenca del Atuel». Así mismo subrayó que «Mendoza siempre va a mantener este posición ya que La Pampa no pretende más que mantener vivo un conflicto y no preocuparse por la verdadera solución del noroeste pampeano».

La reunión también contó con la participación del Diputado Provincial José Vilches. El radical se refirió al acto realizado en el Salón San Martín del Honorable Concejo Deliberante y señaló que “Mendoza ha contestado con una respuesta bien fundamentada y ajustaba a la realidad provincial”.

El Diputado aseguró que “si bien durante el último invierno tuvimos un mayor porcentaje de precipitaciones, la provincia sigue travesando una enorme crisis hídrica y La Pampa no puede suponer que estamos haciendo un mal uso del recurso hídrico o derrochándolo”.

“Este último embate le ha causado una gran preocupación al sector político y empresarial privado porque, cumplir con el fallo de la Corte, dejaría a una gran cantidad de productores sin agua y además afectaría a muchos otros rubros que tienen lugar en Mendoza”, aseguró Vilches y apuntó “si no se realizan las obras necesarias es imposible cumplir con la demanda”.

El Senador Walther Marcolini presente en la reunión por la defensa del Río Atuel.

Por último, el Senador Provincial Walther Marcolini destacó que “esta convocatoria constituye un paso importante para visibilizar el conflicto con La Pampa frente a las inconsistencias que presenta dicha provincia en sus argumentos”. Además sostuvo que “la foto conjunta del respaldo político era importante porque demuestra que hay un amplio consenso en que la defensa por el Río Atuel sea una política de Estado en Mendoza”.

“Es importante concretar una reunión en Casa de Gobierno pero, sobre todo es necesario solicitar una audiencia a la Corte Suprema de Justicia porque es fundamental que se escuchen las voces de Mendoza”, concluyó Marcolini.

G. Vallejos