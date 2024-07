Las mismas cerraron el día lunes, con más de 130 inscriptos.

Una de las carreras más solicitadas en el departamento fue anunciada hace menos de un mes. Se trata de la Licenciatura en Enfermería, la cual incrementa la oferta educativa en la región y promete traer grandes beneficios al Sistema de Salud.

Desde la Dirección de Educación confirmaron a FM VIÑAS que el periodo de inscripciones culminó el día lunes con 132 inscriptos. La documentación solicitada ya fue enviada a la Universidad 3 de Febrero para que sea controlada, por lo que en los próximos días se espera se realice una reunión con los ingresantes. Cabe destacar que 11 de los inscriptos son de localidades cercanas como Unión, La Pampa y San Rafael.

Además, del director de Educación José Morán señaló que “fueron más de 30 personas las que no ingresaron al cupo, ya que no cumplían con todos los requisitos o no presentaron toda la documentación solicitada”.