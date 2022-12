El Superintendente General de Irrigación, Sergio Marinelli, estuvo presente en General Alvear y junto al Subdelegado de Irrigación Martín Hidalgo, el director de Agricultura y Ganadería Agustín Anzorena y el Intendente Walther Marcolini; se reunión con productores carmensinos para despejar dudas sobre el manejo del agua.

‘La reunión fue a pedido de los regantes de Carmensa, para poder realizar los reclamos pertinentes al Superintendente General de Irrigación’ mencionó el Director de Agricultura y Ganadería, Agustín Anzorena sobre la reunión con Sergio Marinelli. ‘Irrigación trató de apaciguar un poco el reclamo pero entendemos que están pasando un momento muy complicado a causa de la crisis hídrica’ continuó.

‘Al ser el último distrito regante tienen muchos problemas, es muy difícil producir en esas condiciones’ mencionó Anzorena y agregó ‘por eso nos comprometimos junto a Irrigación a completar la impermeabilización de causes para ayudar con la infiltración de agua en ese canal tan importante’.

Por otro lado, Anzorena se refirió a la inspección, ‘el presupuesto de la inspección no fue aprobado por los regantes. El inspector electo renunció junto con toda la comitiva, por eso ahora la inspección va a estar intervenida por el Departamento General de Irrigación’. ‘Al no estar aprobado el presupuesto no se puede hacer nada, se suma otro problema al momento difícil que están pasando’ concluyó.