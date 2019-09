En la mañana de este lunes el Secretario de Gobierno José Vilches, el Asesor Legal de la Municipalidad Dr. Sergio Alonso y la Concejal Nancy Vinnitchenko aseguraron en conferencia de prensa que los hechos de corrupción por parte de la gestión anterior que denuncia el reconocido militante justicialista Alejandro Jara serán investigados bajo intervención de la Justicia.

“Nos encontramos con la necesidad y responsabilidad de pedir a la Justicia que investigue lo que se ha denunciado en un video que realizó un ciudadano de apellido Jara que formó parte de la administración anterior”, aseveró Vilches.

Asimismo agrego: “Todos los vecinos lo han visto y ante esta situación donde se denuncian situaciones comprometedores y se ve comprometido el patrimonio municipal en gestiones anteriores se ha instruido a la Secretaría de Hacienda donde se investigue toda la documentación con la que contamos y que esto sea esclarecido rápidamente”

En su rol de Presidente de la Unión Cívica Radical de General Alvear, el actual Secretario de Gobierno expresó: “Por hechos que han trascendido en los cuales se menciona el candidato a intendente por el justicialismo que habría algún funcionario o se ha tratado de embarrar la cancha con esto quiero aclarar que no nos inmiscuimos en las cuestiones internas del otro partido, ellos tienen que resolver sus situaciones de manera interna”.

“No nos corresponde como Municipio contactarnos con él por realizar este video, le corresponde a la Justicia realizar las medidas necesarias con el fin de investigar dentro del marco legal lo que se ha denunciado públicamente”, puntualizó.

“Nos hemos puesto a realizar una investigación interna para cotejar la documentación que tenemos con el fin de determinar las presuntas irregularidades que ameriten aportarla a la Justicia para que investigue como corresponde. Desde este mismo momento nos ponemos a disposición de la misma para colaborar y aportar todo para que se aclaren estos hechos que ha denunciado este ciudadano”, destacó el Asesor Legal de la Comuna, Dr. Sergio Alonso.

Desde el Honorable Concejo Deliberante, como ente de contralor, Nancy Vinnitchenko indicó: “estamos solicitando al Ejecutivo que se llegue hasta las últimas consecuencias para corroborar si es verdad o no. Es una situación delicada. No sirve denunciar en las redes porque para eso está la Justicia, que será la que tome cartas en el asunto y llegará al fondo de esta situación. Se habla de hechos clarísimos de corrupción”.

EL VÍDEO DE LA POLÉMICA

El pasado fin de semana Jara filmó este vídeo en el que apunta contra el actual candidato a Intendente por el Frente de Todos Cristian González: «Me extraña que esté con toda esa merca porque así quiere ser Intendente, me extraña que esté con estas lacras. Si hay droga con él va a haber más droga«, mencionó mientras mostraba ‘facturas truchas’ de supuestas actividades ilícitas que se consumaron bajo la Administración Justicialista.

Asimismo confesó que hizo el trabajo sucio de la Gestión anterior. El vídeo:

Entrevistado por F.M. Viñas, Cristian González respondió sobre el vídeo que lo implica en hechos de corrupción: «Mis abogados están trabajando en esto porque es todo mentira. Es figurita repetida. Podrían haber hecho algo mejor ya que utilizaron a una persona en esto. Me parece demasiado sucio esto que han armado y creo que estas cosas Dios las castiga».

En un segundo vídeo publicado esta mañana Alejandro Jara se mostró arrepentido y se disculpó para con Cristian Gonzalez, Claudio Vázquez y “Paco” Barroso por haberlos comprometido en las denuncias de corrupción que hizo públicas en el primer vídeo. “Me siento una basura por lo que he hecho y seguramente Dios me lo hará pagar por ensuciar a tantas familias que están limpias”, expresa Jara quien aseguró que estuvo todo armado y fue apretado por funcionarios del oficialismo entre los que nombra al actual Secretario de Obras y Servicios Públicos Víctor Álvarez que “me acercó facturas falsas porque están abajo en las encuestas”. (WhatsApp-Video-COMPRIMIDO)

