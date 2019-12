La XIX Fiesta Nacional de la Ciruela se desarrollará los días 7, 8 y 9 de febrero en el distrito de Bowen, este año con la presencia de Abel Pintos.

Jaime Sánchez, presidente de la Comisión de Amigos del Festival, comentó: “La presencia de Abel Pintos conlleva un movimiento impresionante, desde ya sea sonido, iluminación, pantalla y seguridad”.

Las entradas para disfrutar del concierto del reconocido artista tendrán un valor de $2000 el sector V.I.P y respecto al elevado costo, Sánchez, comentó: “habíamos contratado al representante de Nacho y Daniel para que ellos vinieran, que es el mismo representante de Abel Pintos, y cuando Abel vio cómo se realiza el festival quiso venir, entonces su representante se comunicó con migo y me dijo que no me hiciera problema por el transporte pero con la condición de cobrar una entrada V.I.P para solventar gastos más el gasto del montaje de sonido y demás. Se nos va un montón de dinero que gracias a la rifa del festival lo estamos solventando”.

Siguiendo la temática entradas, el costo va de $700 a $2000 y estarán a la venta 1500 entradas V.I.P, muy cerca del escenario: “Las personas para el V.I.P van a estar muy cerca del escenario, van a tener sillas y va a estar sellado o vallado. Para nosotros es un gran logro haber podido traes a Abel Pintos, somos una comisión humilde que no tenemos títulos, somos gente trabajadora y ayudamos a muchas instituciones y esto solventa a otras instituciones como jardines de infantes y la escuela Luis Morzone, tratamos de ayudar a la gente pero también necesitamos que nos ayuden con la compra de números”, destacó Sánchez.

Los números de la rifa tienen un valor de $500:

1°premio: $500.000

2° premio: una moto 0 km

3° premio: bicicleta todo terreno rodado 29

Del 7° al 10° premio: electrodomésticos

También el día 21 de diciembre en la Plaza de Bowen se estará realizando el sorteo de 3 cajas navideñas y el 28 se sorteará $5.000 para quienes estén al día con el número.

Además Sánchez realizó el pedido de que “quienes asistan al festival, lo hagan en horario temprano para que se acomoden”.

Para adquirir las entradas, ingresar en: http://www.plateaunotickets.com/

F.B. (F.M. Viñas).