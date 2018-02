A pocas semanas de que comience el ciclo escolar, el Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes de Mendoza informa cómo es la reglamentación del calendario de vacunación escolar. Ya se está trabajando en la logística y se esperan las vacunas del VPH (virus del papiloma humano) cumpliendo con lo programado.

La directora del Vacunatorio Central, Iris Aguilar, explicó que una vez recibidas las vacunas en la provincia, comienza una primera etapa de coordinación entre diferentes organismos, como el Ministerio de Salud y la escuela, con su correspondiente programación y posterior notificación a los padres -no necesariamente tiene que volver firmada por ellos- para informarlos sobre el día de vacunación, para que los chicos asistan con el carnet de vacunación o libreta de salud.

A partir de este año no se requiere la autorización de los padres, porque en nuestro país las vacunas son obligatorias por ley. “El bien colectivo está por encima del derecho individual. Si alguien no se vacuna, no solamente se pone en riesgo personal sino también al resto de la población”, resaltó Aguilar.

En caso de la negativa de los padres para la vacunación de sus hijos, se le notifica al órgano administrativo local correspondiente, ya que su incumplimiento vulnera el derecho de un niño o adolescente. Si hay algún reparo médico con certificado que lo justifique, no se vacuna.

A.C