Walther Álvarez habló con respecto a la quita de pensiones por discapacidad y dijo “El tema de las pensiones si es muy polémico y político, yo estoy con el consejo de discapacidad, hay algunos puntos para aclarar a la sociedad, la pensión es para incapacidad laboral, no todas las personas que tienen una discapacidad tiene la tienen, entonces no es que a todas las personas con discapacidad se le deriva la asistencia de una pensión no contributiva y no contributiva porque no han contribuido a sus aportes de jubilación etc”.

Además opinó que “Lo ideal sería que la ley se cambiara y que sea una recompensación mas allá del trabajo que uno tenga, porque hay muchos tipos de discapacidad y unas generan más gastos que otras entonces teniendo un sueldo en blanco, más la pensión uno llega a un ingreso mejor para sobrellevar el tipo de discapacidad” aseguró.

A.M