El 8 de enero vuelven a abrir las puertas del Cine Teatro Antonio Lafalla para que el público disfrute de espectáculos en la pantalla grande. Con la mitad de la capacidad y medidas de prevención de Covid-19, se retomará la actividad con dos estrenos que quedaron pendientes en 2020.

Después de casi 10 meses sin cine en General Alvear, Marcela Juri dio detalles sobre la vuelta de los espectáculos en la pantalla grande, de los cuales se podrá disfrutar desde este viernes. «La primera función se va a dar a las 19 horas y tenemos una cartelera variada para niños y adultos. Pero no tenemos estrenos porque en el país no están estrenando», explicó la funcionario, y con respecto a esta aclaración, agregó: «Las productoras no quieren estrenar con el 50% de capacidad».

Con estas limitaciones, Juri presentó la cartelera en las primeras funciones: «Vamos a abrir el cine con lo que teníamos para estrenar en marzo. A las 19 tenemos ‘Unidos’, que es una película con un mensaje familiar que le va a gustar mucho a los chicos. Y a las 22, ‘Araña’, que es la historia de una periodista chilena durante el régimen militar de Pinochet».

Por último, también se refirió a los protocolos para prevenir contagios de coronavirus: «Vamos a tener alcohol en gel al ingreso del cine, a tomar temperatura y en el cine le vamos a pedir que todos mantengan puesto el barbijo para cuidarnos, y seguir disfrutando del cine». Además, con respecto a las ubicaciones, explicó: «La capacidad va a estar al 50%, si es grupo familiar se pueden sentar uno al lado de otro y sino, dejando una butaca de por medio».

Precios:

Menores y jubilados: $130.

General: $170.

•L.A.