En la madrugada de este lunes, a las 4 hs. aproximadamente, las llamas de un incendio devoraron un quincho en el que se encontraban un utilitario Renault Kangoo y una Chevrolet Meriva, los vehículos resultaron totalmente quemados.

El siniestro se produjo en calle Alberdi 107 de Villa Atuel y habría sido ocasionado por una fuga de corriente en la batería del utilitario, esto habría originado el fuego que terminó consumiendo el quincho y los dos automotores.

Lucas Arguelle, propietario de la Kangoo, en diálogo con Amplitud Noticias, señaló que el lamentable hecho no fue de mayor magnitud, ya que la vivienda está ubicada a pocos metros de donde se encontraban los vehículos, gracias a la asistencia y ayuda de los vecinos que colaboraron a extinguir las llamas junto a personal policial de Comisaría 26 y Bomberos Voluntarios de Villa Atuel.

«Más allá de las pérdidas económicas estoy muy agradecido a todos los vecinos, a los policías y a nuestros Bomberos que llegaron para ayudarme a apagar el fuego que era tremendo, tenía mucho temor por mi casa y mis dos hijos«, expresó Lucas.

Agregó que su esposa, su padre y hermanos también le ayudaron a apagar las llamas, «en un momento en el que fui a arrojarle un balde de agua a la parte delantera de la camioneta explotó una de las cubiertas y quedé mareado por unos instantes«, también contó «pude sacar el auto de la empresa para la que trabajo y ponerlo a salvo«.

Lucas reiteró su agradecimiento a todas las personas que brindaron su ayuda y dijo «la Meriva es de mi suegro, la Kangoo es mía, no sirven más, están totalmente quemadas y solo teníamos seguros contra terceros. Hoy significa mucho dinero lo que hemos perdido, pero lo importante es que a mi familia y a la casa no les pasó nada, lo demás lo recuperaremos con trabajo y esfuerzo, no hay que bajar los brazos, hay que seguir luchando«, finalizó Lucas.