En horas de la madrugada de este lunes un feroz incendio consumió una vivienda ubicada en Callejón Cornejo de General Alvear. Alejandro Jara, padre de la víctima relató a F.M. Viñas el escabroso hecho que tiene como trasfondo casos de violencia de género.

A las 05:30h del día de ayer se registró el siniestro que afectó en su totalidad el interior de una vivienda en la que residía una joven pareja y la hija de la femenina (7) desde hace un año aproximadamente. El hecho tiene como autor a un masculino identificado como Ángel Fernández (19), pareja de Alejandra Jara, quien tras las continuas peleas había amenazado con encender la vivienda.

Alejandro explicó que un vecino fue testigo al ver al autor del hecho arrojar una bomba molotov al interior de la propiedad y dándose a la fuga a posterior. Las llamas redujeron y afectaron electrodomésticos, muebles, ropas y demás elementos propios de una vivienda. “Hay un testigo pero se echó para atrás dando otra declaración porque también sufrió amenazas por parte de esta lacra y otro pibe más que anda con él haciendo estas cosas, los dos pasados de droga”, señaló Jara.

En el momento del incendio la damnificada y su hija se encontraban pernoctando en la casa de una familiar ya que habrían sufrido agresiones verbales por parte de Fernández la noche anterior. “Me habían dicho que clase de persona es esta rata pero trabajo en el campo y no habían tomado dimensión de esto que sufría mi hija. Ella no me quería decir que este tipo le pegaba y me enteré porque le contó a una familiar. Por eso aconsejo a toda chica que sufra violencia de género que no se quede callada, que hable para que puedan ser ayudadas”, agregó.

El joven fue aprehendido por personal policial y trasladado para ser puesto a disposición de la Justicia local que lo liberó a posterior por “falta de pruebas” a pesar que “Ha amenazado con volver de nuevo a quemar todo y mi familia esta con miedo por esto”, testimonió Alejandro.

“El Fiscal Carrizo está actuando mal actuando en consecuencia y no como debería. ¿Está esperando que maten a mi hija para actuar? Son una vergüenza”, concluyó acongojado.

La víctima escribió en su cuenta de Facebook: «...saben la tristeza y dolor que siento hoy, saber que mi ex me la prendió fuego hace instantes, donde tengo restricción donde estoy AMENAZADA DE MUERTE, NO SOLAMENTE YO TAMBIÉN MI HIJA«.

LO QUE EL FUEGO SE LLEVÓ…

F.B. (Redacción F.M. Viñas).