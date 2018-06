La presidente del Concejo Deliberante Nancy Vinnitchenko, habló sobre la reunión entre los concejales, el Municipio y el sindicato por el pase a disponibilidad de 9 empleados municipales.

Indicó que el Ejecutivo tiene 6 meses para evaluar cómo quedan cada uno de los sectores en donde se están intentando suprimir los cargos, “estos son 6 meses de conversación y este es el primer día después de la decisión que se tomó el último viernes”.

“Dentro de la parte técnica legal se ha estado estudiando desde hace tiempo en forma muy seria este tema y desde lo legal está perfectamente realizado el decreto, seguramente vamos a tener diferencias, el sindicato va a dar su postura y que ellos consideran viable”, dijo Vinnitchenko.

La oposición plantea interrogantes y desde el oficialismo sostienen que la decisión que tomó el ejecutivo está bien pensada.

Los empleados mientras tanto siguen cobrando su sueldo como lo venían haciendo hasta ahora, pero no tienen que ir al lugar de trabajo y después de 6 meses se tomará la decisión como corresponde a través de la ley. Si los empleados quedan fuera del trabajo, cobrarán la indemnización correspondiente.

“Me parece que la apreciación que se tiene por parte de estos despidos en donde se circula el rumor de que es persecución política, no es así porque si nosotros hubiésemos querido sacar gente del partido justicialista del municipio, lo hubiésemos hecho desde el primer momento cuando asumimos, entonces me parece estar viendo con suspicacia algo que no existe”

