En contacto con FM viñas la presidente del Concejo Deliberante Nancy Vinnitchenko habló acerca de la presencia de la Comisión de Derechos y Garantías para lo cual se hizo ingreso de la nota Y tomó estado parlamentario lo que significa que se autorizó la discusión de la nota.

La comisión de Derechos y Garantías está conformada por 7 integrantes de los cuales vinieron solo 3 y que pertenecen al Frente para la Victoria.

“No los conozco por lo tanto no se presentaron a presidencia y qué sería lo correcto porque cuando estás llegando en forma oficial al departamento está bueno que respetemos las instituciones. Desde la presidencia nosotros ofrecimos de la sala de comisiones ya acondicionada para que ellos puedan estar cómodos y que puedan atender a los empleados y el sindicato. Esta no fue una visita oficial porque no tiene quórum para sesionar, pero no quisieron ingresar al concejo deliberante y quisieron sesionar afuera por una decisión de la presidenta del bloque del frente para la victoria o del partido justicialista, la concejal Myrna Osorio”, sostuvo Vinnitchenko.

El Ejecutivo tiene 6 meses para decidir sobre cual será el futuro de los 9 empleados, algo que lo establece la ordenanza municipal 1764 y también el estatuto del empleado provincial 560/73 que establece ese tiempo en el caso de una reestructuración del Estado municipal, por lo que sé estás en tiempo y forma para que se estudie cada uno de los casos y cada uno los sectores, pero si los empleados tiene algún reclamo que hacer es a la justicia donde deben acudir qué es lo que se había anticipado.

“Cuando se anunció la supresión de cargos, se dijo que la justicia es el lugar donde corresponde que ellos pueden acudir si tienen algún reclamo que hacer. Desde el concejo se está trabajando bajo la ley y la ordenanza que así lo establece y también la ley provincial del empleado establece lo mismo en donde creo que se están haciendo ciertas cosas que tienen más artificio partidario que la propia defensa al empleado municipal, es un circo lo que se va haciendo la puerta del concejo deliberante y avasallando a todo el concejo porque me parece que corresponde que si vos llegas a un lugar pases, saludes y te presentes y digas : soy tal diputado y venimos acá; me parece que conversando es manejarnos en democracia”, concluyó la presidente de HCD.

A.E