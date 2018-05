El Intendente municipal confirmó que el oficialismo no estará presente en el almuerzo de la fiesta de la ganadería.

La decisión fue tomada debido a la problemática que atraviesa el departamento y con el objetivo de no generar disturbio o conflictos que puedan traer complicaciones en el desarrollo de la Fiesta Nacional de la Ganadería, decidió tomar este tipo de medida.

“Hay sectores que quieren aprovechar y sacar partidariamente rédito de esta situación, como lo es el caso del Diputado Majstruk con el video que está haciendo circular. En el año 2013 cuando fue sancionada la ordenanza sobre el fracking en nuestro departamento, De Paolo la vetó y luego el concejo por unanimidad la aprobó, pero llamativamente Majstruk no se encontraba ese día en el recinto y esas cosas hacen ruido”, expuso la Presidente del Concejo.

En cuanto a la relación entre el Gobernador y el Intendente, después de situación que atraviesa el departamento, Vinnitchenko expresó que es mucho más estrecha entre ambos funcionarios, la misma se pudo visualizar ante la postura firme que tuvo Cornejo al hacer una defensa del Rio Atuel en la Corte Suprema con respecto al conflicto con La Pampa.

“Desde el municipio se presentará un proyecto para frenar el aumento de tarifas y la compra de 5.000 garrafas subsidiadas, para todas aquellas familias que no cuentan con el servicio de gas domiciliario. Alvear es un departamento libre de Fracking y nosotros estamos pidiendo que la cuenta del Atuel esté excluida hasta tanto no sepamos de que manera se va a trabajar y eso es lo que contempla el decreto 248. Estas son medidas que desde el municipio podemos hacer y eso es lo que estamos haciendo”, concluyó Vinnitchenko.

A.E